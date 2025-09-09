Șeful UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că ajustările bugetare și reformele, inclusiv reducerile de cheltuieli, trebuie realizate treptat, iar pentru economia României și bugetul național sumele implicate rămân considerabile.

Hunor a estimat că în acest an deficitul va fi de aproximativ 8,3% – 8,4%, iar dacă se realizează o scădere de aproximativ un procent în primele cinci luni, acest progres va fi semnificativ, chiar dacă nu întregul an bugetar a fost încă afectat de ajustări, mai ales că primele luni au fost marcate de campania electorală.

„Şi în cazul nostru urmează reforme, inclusiv reduceri de cheltuieli, nu 45 de miliarde de euro, fiindcă nu vorbim noi de astfel de sume, dar pentru economia românească, pentru bugetul României totuşi sunt sume considerabile. Şi încet-încet trebuie să reducem deficitul, Slavă Domnului, nu într-un singur an, nu în doi ani, avem cinci, şase ani la dispoziţie, dar în acest an mai mult de 8% nu putem. Adică mai jos de 8% nu putem. La 8,3%, 8,4% eu cred că dacă închidem toată lumea o să fie mulţumită. Eu aşa văd lucrurile”, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

De asemenea, șeful UDMR a menționat că discuțiile privind acceptarea unui deficit de opt procente în acest an nu depind de el, ci de Ministerul de Finanțe, care negociază zilnic cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Un singur procent în cinci luni, deci nu întreg an, fiindcă în prima perioadă, în primele cinci, şase luni încă nu ne-am apucat fiindcă eram în campanie electorală şi nimeni nu a vrut să se ocupe de aceste schimbări, de aceste, hai să spunem aşa, ajustări în buget. De aceea, noi când facem 1% în cinci luni, asta înseamnă mult mai mult dacă întinzi pe anul bugetar 2025”, a mai spus Hunor.

Acesta a spus că dacă autoritățile demonstrează angajament, viteză și predictibilitate în gestionarea deficitului, Comisia Europeană poate fi deschisă la negocierea unui deficit de aproximativ opt procente.

„Eu nu pot să vin cu informaţii mai precise fiindcă nu eu port discuţiile, ci Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe are în fiecare zi discuţii cu cei de la Comisie şi eu cred că în momentul în care Comisia vede că ne-am angajat foarte serios pe un anumit drum, cu anumită viteză, cu predictibilitate, atunci se poate negocia cu ei acest deficit de opt virgulă”, a completat șeful UDMR.

Vorbind despre tensiunile din coaliția de guvernare, Kelemen Hunor a spus și că aceasta este foarte complicată. În acest context, spune el, este normal să apară tensiuni, deoarece coaliția este formată din patru formațiuni politice diferite și grupul minorităților naționale.

„E o coaliţie complicată, o coaliţie extrem de complicată, cu patru formaţiuni politice plus grupul minorităţilor naţionale, o coaliţie mare şi stabilă în principiu şi în practica de zi cu zi până la urmă. Dar sigur că apar tensiuni, nu au cum să nu existe tensiuni. Sunt patru formaţiuni politice diferite, cu viziuni diferite, care pot fi şi apropiate, dar niciodată nu vor fi identice fiindcă asta ar înseamna să fie un singur partid şi este absolut firesc, absolut normal să existe astfel de discuţii”, a mai spus șeful UDMR.

Hunor a susținut că, în ciuda diferențelor ideologice și de viziune dintre partidele coaliției, angajamentul comun este de a realiza obiectivele guvernamentale. Acesta a menționat că până la schimbul de premier programat în cadrul rotativei, coaliția trebuie să depășească provocările zilnice, iar succesul depinde de capacitatea liderilor de a găsi soluții acceptabile și echilibrate.

„Până la urmă ne-am angajat cu toţii să facem treabă şi vom face treabă în această coaliţie. Coaliţia trebuie să dureze. Dacă trecem de acest an (…) asta înseamnă septembrie şi foarte aproape va fi schimbul, rotativa de premier. Deci din acest punct de vedere bineînţeles că sunt în fiecare zi în faţa noastră provocări, dacă la fiecare reuşim să dăm un răspuns bun, acceptabil, discutabil, dar acceptabil, încet, încet putem să avansăm şi e responsabilitatea fiecărui lider să facă şi compromisuri, să existe şi flexibilitatea necesară, dar şi fermitatea pentru a rezolva problemele”, a completat liderul UDMR.

El a subliniat apoi susținerea față de premierul Ilie Bolojan, susținând că nu vrea să îl schimbe. Hunor a recunoscut că în coaliție există dispute, dar a explicat că astfel de conflicte au existat în toate coalițiile din România din ultimii 35 de ani, fiind o parte normală a procesului decizional.

„Eu nu vreau să îl schimb pe Bolojan. Nu vreau în niciun fel nicio criză guvernamentată. Să nu facem dintr-o schimbare de guvern o tragedie naţională. Eu am spus că nu numai că-l susţin pe Bolojan pentru această perioadă fiind cel care doreşte să facă, ştie ce e de făcut, are şi puterea fiindcă e premier, are această forţă de a face, trebuie susţinut”, a răspuns Kelemen Hunor.

Dispute au apărut pe teme ideologice, fiscale și privind funcționarea statului, inclusiv asupra reducerii personalului din administrația locală și centrală. În acest context, Hunor a afirmat că proiectele prevăd o reducere de 20% în administrația centrală, în timp ce în administrația locală discuțiile sunt mai avansate.

„Există aceste dispute în coaliţie, dar să-mi arătaţi şi mie o coaliţie din România din ultimii 35 de ani în care n-au fost dispute. N-a existat. N-a existat o astfel de coaliţie în care să nu fi fost dispute, fiindcă aşa e normal. PNL-ul, centru-dreapta, PSD-ul, stânga, cum ar veni, noi, centru-dreapta, USR-ul mai liberal, mai progresist. Sigur că apar dispute, inclusiv ideologice, inclusiv dispute legate de fiscalitate, legate de funcţionarea statului, de mărimea statului, cum trebuie să pui statul la o cură de slăbire. Discuţiile mai aprinse au fost legate de reducere de personal din administraţia locală. Administraţia centrală încă nu a intrat pe linia directă, dar şi acolo noi în proiect am prevăzut o scădere de 20%”, a mai spus preşedintele UDMR.

În final, acesta a apreciat coaliția cu o notă de 8-8,5, susținând că evaluarea ar reflecta perspectivele din interior și nu trebuie confundată cu aparențele publice sau spectacolul mediatic.