Premierul României, Ilie Bolojan, a discutat cu membrii coaliției de guvernare și cu preşedintele României, Nicuşor Dan, au decis reducerea cu 10% a personalului din administraţia publică. Mai exact, discuţia lor s-a axat pe reducerea cheltuielilor de personal, ce se poate face fie prin reduceri de salarii sau de sporuri, fie prin reducerea numărului de angajaţi.

„Cred că, în urma discuţiei pe care am avut-o atât în coaliţie, cât şi la întâlnirea cu domnul preşedinte, cei care am fost acolo de faţă am înţeles care au fost concluziile. Din punctul meu de vedere – asta trebuie întrebaţi şi ceilalţi, pentru că, probabil, dacă mai mulţi înţeleg acelaşi lucru, este înţelesul general – discuţia a fost cât se poate de clară că trebuie să reducem şi cheltuielile de personal, iar asta nu se poate face decât ori prin reduceri de salarii sau de sporuri, sau prin reducerea numărului de angajaţi, şi discuţia care a fost a fost reducerea numărului de angajaţi cu 10%”, a precizat oficialul român, luni seară, la TVR 1.

Premierul României a reamintit tuturor că programul de guvernare a fost „cât se poate de clar” în privinţa reducerilor de costuri în sectorul public. Conform lui, dacă nu sunt reduse cheltuielile structurale, care în administraţie înseamnă o cotă importantă de cheltuieli de personal, care la multe primării reprezintă 100% din total venituri, se vor reduce alte cheltuieli.

„Dacă nu reducem cheltuielile structurale, care în administraţie înseamnă o cotă importantă de cheltuieli de personal, care la multe primării reprezintă 100% din total venituri (…) deci dacă nu reducem aceste cheltuieli, putem să facem un efort anul acesta de a reduce, să spunem, alte cheltuieli. Poate nu cumpărăm anumite lucruri, dar anul viitor aceste cheltuieli, statele de plată vin din nou la plată. Deci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să luăm nişte măsuri structurale, iar cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă”, a explicat el.

Bolojan a făcut apel la solidaritate în cadrul coaliției de guvernare. Acesta a reamintit că atacarea partenerilor de guvernare nu atrage mai multe voturi, ci doar recâştigarea încrederii cetățenilor români este o condiţie pentru victoria electorală.

În opinia sa, Executivul poate câștiga încrederea românilor de pretutindeni doar dacă se respectă planul de guvernare până la capăt. Astfel, el a cerut „o înţelegere” privind pachetele de măsuri fiscale.

„În condiţiile în care ai parteneri care într-o alianţă au dispute între ei, calculele care sunt făcute, că atacarea partenerilor de guvernare ţi-ar putea aduce nişte voturi, estimarea mea este că aceste calcule sunt greşite şi doar recâştigarea încrederii între cetăţeni şi lumea politică este o condiţie pentru a ne recâştiga electoratele, iar această recâştigare de încredere înseamnă şi ca noi să ne respectăm unii pe alţii, înseamnă că dacă există un plan pe baza căruia am format o coaliţie şi un program de guvernare, să căutăm să îl respectăm, să îl ducem până la capăt, să îl explicăm românilor. Dacă ştim că trebuie să luăm măsuri nepopulare, atunci să ni le asumăm.