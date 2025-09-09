Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost prezent în cadrul unui interviu la TVR, acolo unde a vorbit despre mai multe teme importante printre care și eliminarea CASS pentru mame și pentru veterani.

Acesta spune că nu este de acord cu o astfel de excepție deoarece ar duce doar la crearea altor excepții în alte contexte.

Premierul spune că statul plătește pentru 6,3 milioane de persoane, în timp ce beneficiază 16,5 milioane, ceea ce face ca un astfel de sistem, unde o treime contribuie și două treimi beneficiază, să nu fie sustenabil.

„Nu am văzut propuneri, dar vă spun că, în fiecare discuție legată de anumite propuneri legislative, sigur, vin propuneri din Parlament. Nu toate pot fi puse în practică, pentru că nu sunt fezabile. Eu cred, vă dau un răspuns de principiu: dacă vrem să ne însănătoșim ca țară, unul din lucrurile importante este să facem ordine în finanțele publice. Un aspect de ordine în finanțele publice ține de eliminarea scutirilor și excepțiilor. Am ajuns, de exemplu, ca în domeniul asigurărilor de sănătate să plătim pentru 6,3 milioane de oameni, dar să beneficieze 16,5 milioane. Nicăieri un sistem de acest fel, în care aproape o treime plătesc și două treimi beneficiază, nu este sustenabil”, a spus Bolojan luni seară, la TVR.

Premierul a afirmat că, deși discuțiile despre anumite categorii pot suna bine, introducerea excepțiilor creează precedente și în alte domenii fiscale, așa cum s-a întâmplat în cazul impozitului pe proprietate sau pe autovehicule.

El a subliniat că România nu poate cheltui mai mult decât colectează de la cei care muncesc. Totodată, a precizat că nu este populist și că le transmite românilor mesaje poate nepopulare, dar pe care le consideră corecte din punct de vedere bugetar și economic și realizabile în contextul actual al țării.

„Toate discuțiile despre o categorie sau alta sună bine. Dar când te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale. Acest lucru l-am avut la impozitul pe proprietate, pe mașini, și nu există un perpetuum mobile economic. România nu poate plăti mai mulți bani decât colectează de la cei care muncesc. Nu sunt populist și le spun românilor lucruri cu care poate nu sunt de acord, dar cred că sunt corecte bugetar și economic și că sunt posibile în România de azi”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a arătat că România are un concediu de maternitate de doi ani, spre deosebire de Germania, unde este de un an, și că plata salariului pe perioada concediului este de 85%, față de 65% în Germania.

El a atras atenția că trebuie analizată capacitatea de plată a acestor proiecte, întrucât țara nu are resurse suficiente de funcționare, iar pentru fiecare 3 lei cheltuiți, 1 leu este luat prin împrumut.

Premierul a precizat că este rezervat în a distribui bani inexistenți sau în a pune sarcini suplimentare pe umerii celor care muncesc prin taxe mai mari, menționând că pachetul fiscal recent a majorat impozitele pe proprietate, acestea fiind cele mai mici din România.