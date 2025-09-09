AUR a depus la CCR patru sesizări împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Curtea Constituțională a României (CCR) patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan. Este vorba despre reforma din sănătate, reforma companiilor de stat și reforma autorităților de reglementare pentru care AUR a depus anterior moțiuni de cenzură, ce au fost, însă, respinse la vot de Parlament.
AUR critică adoptarea acestor măsuri fiscale fără dezbatere parlamentară considerând că Guvernul Bolojan a confiscat rolul Parlamentului și „a călcat în picioare” principiile fundamentale ale statului de drept.
AUR va analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative „în mâinile Guvernului Bolojan”.
AUR acuză Guvernul Bolojan de minciună instituțională.
„Invocarea «urgenței» pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională. Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe
„Reprezentanții AUR speră ca judecătorii Curții Constituționale să respingă în integralitate aceste proiecte și să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative”, scrie în încheierea comunicatului de presă citat.