AUR a depus la CCR patru sesizări împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Curtea Constituțională a României (CCR) patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan. Este vorba despre reforma din sănătate, reforma companiilor de stat și reforma autorităților de reglementare pentru care AUR a depus anterior moțiuni de cenzură, ce au fost, însă, respinse la vot de Parlament.

AUR critică adoptarea acestor măsuri fiscale fără dezbatere parlamentară considerând că Guvernul Bolojan a confiscat rolul Parlamentului și „a călcat în picioare” principiile fundamentale ale statului de drept.

AUR va analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative „în mâinile Guvernului Bolojan”.

AUR acuză Guvernul Bolojan de minciună instituțională.