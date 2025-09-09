Evaluarea conform noilor criterii va fi realizată doar după publicarea Ordinului în Monitorul Oficial. Până la acel moment, persoanele care au certificat revizuibil, valabil 12 sau 24 de luni, sunt evaluate conform Ordinului nr. 762/1992/2007, aflat încă în vigoare. După intrarea în vigoare a modificărilor, doar evaluările viitoare vor fi făcute pe baza noilor criterii.

Proiectul de modificare a actului normativ este în prezent în dezbatere publică și va produce efecte numai după finalizarea acestei etape și publicarea în Monitorul Oficial.

„Proiectul de ordin NU prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care deţin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent. În momentul în care ordinul privind noile criterii va intra în vigoare, vor exista mai multe afecţiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent. Certificatele deja emise cu termen de valabilitate permanent rămân valabile”, a transmis ANPDPD într-un comunicat.

Instituția reamintește că, pe perioada dezbaterii, pot fi transmise observații și propuneri la adresele de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro și registratura@anpd.gov.ro. Toate propunerile primite vor fi analizate, iar forma finală a proiectului va fi stabilită după consultările organizate cu reprezentanții tuturor actorilor implicați.

„Evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil (12/24 de luni) se va realiza în baza unui nou ordin privind criteriile medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap DOAR de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a acestuia. În acest moment, proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap se află în procedură de transparenţă decizională şi nu produce efecte decât după intrarea sa în vigoare, adică după publicarea în Monitorul Oficial al României”, a subliniat instituția.

După aceste consultări, persoanele participante vor fi informate cu privire la modul în care observațiile și propunerile lor au fost preluate sau nu. Autoritatea anunță că urmează să fie pus la dispoziție și un call center, precum și o adresă de e-mail dedicată, pentru a răspunde punctual întrebărilor legate de criteriile propuse.

„Ţinem cont de toate observaţiile, propunerile şi îngrijorările persoanelor cu dizabilităţi, astfel că, pentru o mai bună clarificare a propunerilor de criterii întocmite de către Comisia Superioară şi Comisiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii. ANPDPD va organiza în perioada următoare o serie amplă de consultări cu toţi actorii implicaţi. La finalul dezbaterilor, toate observaţiile şi propunerile primite vor fi analizate şi va fi stabilită forma proiectului de ordin care va fi trimisă spre aprobare. Toate persoanele implicate până la acel moment în procesul de consultare vor fi informate cu privire la preluarea sau nu a observaţiilor şi propunerilor lor”, a subliniat instituția.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a declarat recent că proiectul are ca obiectiv corectarea inechităților din sistem și reducerea fraudelor, care în prezent îl fac nedrept. La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că noile criterii urmăresc eliminarea neclarităților și diferențelor de interpretare care au generat de multe ori nedreptăți.