„Cei doi au participat la un eveniment simbolic, parada și sărbătorirea a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei. Poate că noi nu înțelegem, dar pentru ei chiar a fost o traumă. Ocupația japoneză în China odioasă, japonezii nu s-au purtat deloc frumos, în special perioada 1937–1945, cu Masacrul de la Nanjing și alte atrocități”, a ținut să sublinieze istoricul și jurnalistul Dan Andronic în cea mai recentă ediție a podcastului „Contrapunct”, de pe pagina de YouTube „HAI România”. El a oferit un context istoric și cultural pentru a explica de ce autoritățile chineze acordă o importanță majoră unei parade militare dedicate victoriei asupra Japoniei. Iar ca un comentariu referitor la poziția MAE față de participarea celor doi foști oficiali români, Andronic a subliniat că „asistăm la o degradare masivă a IQ-ului diplomatic al României”.

Invitatul său, Silviu Predoiu, fost adjunct în cadrul Serviciului de Informații Externe, ține să facă diferența între poziția MAE și cea a ministrei Oana Țoiu. „Poziția Ministerului de Externe despre China este cea care se regăsește pe site-ul oficial al instituției. La un simplu click puteam vedea că România, China și India se regăsesc la categoria Relații Speciale. România recunoaște Taiwanul ca parte integrantă a Chinei, teritoriu aflat exclusiv sub controlul Beijingului. Nu știu dacă doamnei Țoiu i-a spus cineva aceste detalii. Să te apuci să dai cu pietre în China este o declarație ce nu ne face cinste”, a menționat Predoiu. El spune că o ministră nu ar trebui să emită poziții care par a contrazice linia oficială a statului, pentru că asta creează imaginea unei incoerențe în politica externă.

„Vorbim de diplomație aici. Și, din păcate, așa cum funcționează la noi lucrurile. Puterea celui numit politic este absolută. Și nimeni nu-și permite să o conteste. Pot să spună una, alta, dar nimeni nu se bagă”, a mai spus apoi fostul adjunct de la SIE. „În cazul doamnei Țoiu, din punctul meu de vedere, privind în acest plan, este vorba de nepricepere, care, din păcate, va fi decontată de toți”, a mai punctat el. În relațiile internaționale, a adăugat Predoiu, neglijențele unui ministru nu rămân doar personale, ele afectează întreaga țară. El avertizează că declarațiile pripite pot tensiona relațiile diplomatice ale României, iar consecințele vor fi resimțite de stat, nu doar de ministrul în funcție.

În completare, Dan Andronic menționează că interesul României este să aibă o relație bună cu China, mai ales din punct de vedere comercial. El subliniază că România ar trebui să se concentreze pe relațiile economice și comerciale cu China, mai degrabă decât pe controversele legate de fotografii sau asocierea cu alți lideri.

Adică, interesul strategic al țării trebuie să primeze în evaluarea situației. „Iar faptul că a apărut Putin în poză e problema chinezilor, nu e problema noastră. Chinezii l-au invitat, nu l-a invitat Adrian Năstase și după aia s-a pozat cu el. Nu mai vorbim de faptul că atitudinea chinezilor față de Adrian Năstase a fost una foarte bună. L-au așezat într-o zonă în care au arătat că îi oferă maxim respect și considerație”, a declarat jurnalistul în cadrul podcastului „Contrapunct”.

„China nu lasă lucruri la întâmplare. Totul are o simbolistică”, a adăugat Silviu Predoiu. El punctează faptul că China folosește simboluri și poziționări precise pentru a transmite mesaje internaționale. Fiecare gest, loc de așezare sau fotografie într-un eveniment oficial are înțeles strategic, nu este aleator. „Și au vrut să transmită un mesaj. Și l-au transmis. Faptul că apărea Putin în poză am observat că a supărat foarte multă lume. Doamna Țoiu n-a auzit cu cine s-a întâlnit și pozat Putin ultima dată? Este vorba despre Donald Trump. Haideți să nu ne grăbim cu ștampilele. Noi oricum avem această problemă cu pro-rusismul. Punem foarte repede ștampila de pro-rus. Dar pro-românismul nu ți-l dovedești prin sloganuri anti-rusești, ți-l dovedești prin acțiuni înțelepte în favorarea României. Și este foarte trist că lumea este manipulată cu asemenea lozinci și că nimeni nu stă să explice”, a completat fostul adjunct al SIE.