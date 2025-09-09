În vara anului 2025, Franța a reușit să își recapete poziția de destinație preferată pentru vizitatori din întreaga lume. Sosirile aeriene au crescut cu peste 2,5% față de vara anului trecut, iar lunile iulie și august au adus un plus semnificativ. Cei mai vizibili au fost turiștii din nordul Europei: suedezii și danezii, care au venit în număr mai mare, cu creșteri de peste 16%.

Un alt exemplu este Australia, de unde au sosit cu 30% mai mulți vizitatori decât în 2024, ceea ce arată că Franța reușește să atragă nu doar turiști europeni, ci și de pe alte continente.

Impactul acestor cifre se vede în economie: doar în primul trimestru al anului, veniturile din turismul internațional au crescut cu 13,7%, ajungând la 37,3 miliarde de euro.

Proiecțiile oficiale arată că Franța ar putea depăși pragul de 100 de miliarde de euro până în 2030, dacă ritmul se menține. Acest model european devine relevant și pentru țări din regiune, precum România, unde Bucureștiul începe să recupereze teren.

În vara acestui an, Franța a înregistrat un nou impuls pentru turism, odată cu creșterea veniturilor și a numărului de vizitatori străini. Relansarea are mai multe explicații, atât la nivel intern, cât și internațional. Un rol important l-au avut Jocurile Olimpice din 2024, care au îmbunătățit imaginea țării și au repus-o în centrul atenției la nivel global.

După perioada pandemică, tot mai mulți călători au prins curaj să reia deplasările, iar Franța rămâne una dintre destinațiile unde diversitatea face diferența. Peisajele și activitățile sunt variate, de la plajele Atlanticului și Coasta de Azur până la vârfurile Alpilor și satele pitorești din Bretania. Această ofertă largă explică interesul constant al vizitatorilor.

Un alt element definitoriu îl constituie combinația dintre patrimoniul arhitectural, gastronomia rafinată și viața culturală intensă. Aceste valori dau un specific aparte turismului francez și atrag în fiecare an milioane de persoane. Imaginea tipică a unei dimineți cu un croissant pe o terasă însorită continuă să fie unul dintre simbolurile care definesc atractivitatea Franței pentru călători.

Statisticile oficiale pentru luna mai 2025 arată clar că Bucureștiul a devenit mai atractiv decât în anul precedent. În unitățile de cazare au fost raportate 189.594 de sosiri, în creștere față de cele 173.805 din mai 2024.

Hotelurile rămân cea mai căutată opțiune, cu 160.010 turiști cazați, dar și alternativele câștigă teren. Apartamentele și camerele de închiriat au atras 23.514 vizitatori, hostelurile au înregistrat 2.762 de sosiri, iar vilele turistice 2.315.

Durata șederii a rămas, în medie, la două zile, ceea ce confirmă popularitatea city-break-urilor. Pentru mulți dintre vizitatori, Bucureștiul este ales pentru un sfârșit de săptămână, combinând oferta culturală cu gastronomia și evenimentele de divertisment.

Luna mai a adus în București un total de 382.999 de înnoptări. Cele mai multe au fost consemnate în hoteluri – peste 323.000 –, dar și apartamentele închiriate și camerele private au atras vizitatori, cu aproape 49.000 de nopți de cazare. Hostelurile au cumulat 5.010 înnoptări, iar vilele turistice 4.659.

Aceste date arată că, deși hotelurile domină piața, există un segment tot mai consistent care preferă opțiuni mai flexibile, în funcție de buget și stil de călătorie.

Un alt element semnificativ este gradul de ocupare. În mai 2025, indicele de utilizare a locurilor de cazare a ajuns la 54,9%, cu peste șase puncte procentuale mai mult decât în aceeași lună din 2024. Această evoluție confirmă nu doar o creștere a cererii, ci și o valorificare mai bună a capacității existente.

Specialiștii din turism remarcă faptul că revenirea capitalelor europene are la bază mai mulți factori: diversitatea evenimentelor, conectivitatea aeriană și investițiile în infrastructură. Franța a beneficiat de un impuls semnificativ după Jocurile Olimpice din 2024, eveniment care a repoziționat țara pe harta turismului mondial.

În cazul Bucureștiului, atracțiile sunt diferite, dar la fel de relevante pentru vizitatori. Patrimoniul arhitectural, oferta culturală și viața de noapte rămân argumente solide pentru un city-break. De asemenea, organizarea de conferințe, festivaluri și expoziții atrage anual un număr important de turiști străini.

Creșterea conectivității aeriene joacă și ea un rol esențial. Zborurile directe către marile capitale europene fac din București o destinație mai accesibilă decât în trecut, facilitând sosirea vizitatorilor interesați de un sejur scurt, dar intens.