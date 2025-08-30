Cea mai scumpă destinație turistică în 2025. Călătoriile pot fi costisitoare, in general, dar o destinație europeană se află în fruntea listei celor mai scumpe din lume pentru americani.

Islanda a fost desemnată cea mai scumpă destinație turistică populară in 2025, conform unui studiu recent realizat de The Forex Complex, distribuit companiei Travel + Leisure.

Compania de tranzacționare financiară a evaluat 19 destinații internaționale și a constatat că costul mediu al vacanței în Islanda a totalizat peste 400 de dolari pe zi, cel mai mare dintre toate țările incluse în studiu, informează travelandleisure.com.

În plus, raportul a menționat că rata inflației din Islanda este de 5,5%, ceea ce se adaugă la costurile generale ale hotelurilor, mâncării și transportului.

”Fluctuațiile valutare pot remodela semnificativ costurile de călătorie, chiar și în țările cu prețuri stabile. În timp ce cheltuielile zilnice tind să domine percepțiile privind accesibilitatea, schimbările cursurilor valutare pot influența bugetul de vacanță al turiștilor americani”, a declarat un purtător de cuvânt al The Forex Complex. „În 2025, călătorii care trec cu vederea tendințele valutare ar putea avea parte de o vară mai costisitoare decât se așteptau”, adaugă el.

A doua cea mai scumpă destinație a fost Australia, unde cheltuielile zilnice de vacanță s-au ridicat la aproximativ 280 de dolari pe zi. Inflația în Australia este relativ scăzută – doar 2,4% – dar costurile rămân ridicate.

Mexicul s-a clasat pe locul trei pe listă, în parte datorită unei creșteri puternice de 6,4% a monedei (peso mexican) față de dolar. Acest lucru se adaugă la costurile pentru turiștii americani și poate compensa prețurile relativ ieftine care, altfel, ar face din Mexic o destinație mai prietenoasă cu bugetul.

Destinațiile populare pentru turiștii americani din Europa, precum Regatul Unit, Germania și Italia, costă acum mai puțin datorită unor cursuri de schimb mai favorabile.

Cu toate acestea, prețurile zilnice ridicate le mențin în continuare în top 10. Regatul Unit s-a clasat pe locul 8, Germania pe locul 9, iar Italia pe locul 10.

Cea mai ieftină destinație inclusă în studiu a fost Thailanda, care se mândrește cu cheltuieli medii pe zi de doar 81,87 USD și o monedă slăbită (baht-ul thailandez) în comparație cu dolarul american.

Indonezia a fost a doua cea mai accesibilă datorită unui cost mediu zilnic de doar 70,23 USD, dar a fost afectată de rata inflației de 1,95%.

Pentru a determina rezultatele, Forex Complex a evaluat trei factori: costurile medii zilnice legate de turism, în dolari americani, rata inflației locale și schimbarea de la an la an a valorii monedei destinației, în comparație cu dolarul.

Studiul a luat în considerare mai multe cheltuieli comune, inclusiv costul cazării, opțiunile de transport și prețul meselor.