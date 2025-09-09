În septembrie 2025, prețul pe 1 m² în București este de aproximativ 1841 de euro.

Cele mai ieftine apartamente în București se află în Sectorul 4, unde prețul actual este de aproximativ 1497 de euro pe 1 m². Cele mai scumpe apartamente în București se află în Sectorul 1, unde prețul actual este de aproximativ 2545 de euro pe 1 m².

În septembrie 2025, prețurile apartamentelor cresc cel mai mult în Sectorul 4, unde prețul actual este de 1497 de euro pe 1 m² și s-a schimbat cu 35 de euro (2,39%) în cursul lunii trecute.

Clujul este cel mai scump oraș din România în acest clasament. În septembrie 2025, prețul pe 1 m² în Cluj-Napoca este de aproximativ 2.726 euro, o creștere cu 0,22% în ultima lună.

Cea mai scumpă zonă din Cluj este Centrul, unde metrul pătrat pentru un apartament ajunge la 3.214 euro. Cine vrea un preț la polul opus, trebuie să se orienteze spre Someșeni, acolo unde 1 m² este în medie de 1.980 de euro.

În septembrie 2025, prețul pe 1 m² în Iași este de aproximativ 1610 de euro.

Cele mai ieftine apartamente în Iași se află în Bucium, unde prețul actual este de aproximativ 1345 de euro pe 1 m². Cele mai scumpe apartamente în Iași se află în Copou, unde prețul actual este de aproximativ 2305 de euro pe 1 m².

În septembrie 2025, prețurile apartamentelor cresc cel mai mult în Galata, unde prețul actual este de 1567 de euro pe 1 m² și s-a schimbat cu 192 de euro (13,96%) în cursul ultimei luni.

În septembrie 2025, prețul pe 1 m² în Timișoara este de aproximativ 1597 de euro.

Cele mai ieftine apartamente în Timișoara se află în Steaua, unde prețul actual este de aproximativ 1342 de euro pe 1 m². Cele mai scumpe apartamente în Timișoara se află în Bastion, unde prețul actual este de aproximativ 2017 de euro pe 1 m².

În septembrie 2025, prețurile apartamentelor cresc cel mai mult în Prințul Turcesc – Lunei, unde prețul actual este de 1594 de euro pe 1 m² și s-a schimbat cu 188 de euro (13,37%) în cursul ultimei luni

În septembrie 2025, prețul pe 1 m² în Constanța depășește Iași și Timișoara. Conform SonarHome, prețurile apartamentelor în Constanța vor avea o medie de 1672 de euro pe 1 m² în septembrie 2025.

Conform sursei citate anterior, prețurile apartamentelor în Craiova vor avea o medie de 1773 de euro pe 1 m² în septembrie 2025.