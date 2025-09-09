Joi, 11 septembrie, Guvernul Bolojan va putea adopta Hotărârea pentru Programul Rabla, dacă va primi toate avizele necesare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat la TV calendarul implementării.

Până la finalul lunii septembrie, acesta ar trebui lansat. Există doar „o mică schimbare” pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic, rămâne același ghid. După ce este adoptată Hotărârea de Guvern, poate să fie și lansat ghidul și programul.

„A fost trecut în pachetul doi. Așa cum am spus, depindeam și de adoptarea pachetului doi. Acum, că a trecut pachetul doi și a prevăzut expres continuarea acestui proiect pentru valoarea de 200 de milioane de lei, chiar astăzi trimitem către toate ministerele avizatoare Hotărârea de Guvern care este necesară pentru a da drumul acestui proiect. Am pus în transparență, cred că în a doua zi după ce a fost adoptat pachetul doi, ordinul cu privire la ghidul noului program, care este aproape identic cu vechiul ghid. Are doar o mică schimbare pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic, rămâne același ghid și noi am făcut toți pașii necesari într-un calendar cât mai rapid posibil. După ce este adoptată Hotărârea de Guvern, poate să fie și lansat ghidul și program. Sperăm ca până joi să primim toate avizele de la toate ministerele ca să putem să lansăm după aceea și ghidul oficial”, a declarat, marți, Diana Buzoianu în cadrul unei intervenții TV la Digi24.

Programul Rabla trebuie să fie lansat înainte cu câteva zile pentru înscrierea și dealerilor noi care vor să se înscrie, a reamintit ea.

Buzoianu și colegii ei propun să preia toți dealerii care s-au înscris pentru vechiul program rabla persoane fizice, dar vor exista și câteva zile de înscriere pentru dealerii noi, apoi două zile de contestație, dacă anumiți dealeri consideră că nu au fost selectați și le-au fost încălcate drepturile și două zile pentru rezolvarea contestațiilor. Abia apoi se poate da drumul la program.

La finalul lunii septembrie, spune ea, ar trebui să fie absolut tot calendarul parcurs, în măsura în care până joia aceasta va primi toate avizele.