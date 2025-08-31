Programul Rabla 2025. Diana Buzoianu a precizat că ordinul pentru Programul Rabla destinat persoanelor fizice este publicat în transparență până vineri, urmând ca apoi să înceapă perioada de înscriere pentru dealeri, care va dura aproximativ 10 zile lucrătoare. După această etapă, programul va fi lansat pentru persoanele fizice, cel târziu la finalul lunii septembrie, conform calendarului agreat cu AFM.

”Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare şi apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat aceasta duminică, la Dumbrăviţa, judeţul Timiş.

Ministrul Mediului a spus și care este valoarea voucherelor. Potrivit Dianei Buzoianu, valorile voucherelor pentru mașinile cu motor termic, hibride și plug-in hibride rămân neschimbate față de prevederile inițiale, iar pentru mașinile electrice valoarea voucherului va fi de 18.500 de lei.

Ea a mai precizat că bugetul total al programului este de 200 de milioane de lei.

”Voucherele pentru maşinile cu motor termic, cele hybrid, plugin hybrid rămân la fel cum erau prevăzute iniţial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei voucherul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a explicat oficialul.

Amintim că Ministerul Mediului a lansat din nou în dezbatere publică ghidul programului Rabla pentru persoane fizice, actualizat în contextul măsurilor de austeritate. Deși relansarea programului este programată pentru septembrie 2025, o modificare semnificativă afectează persoanele care doresc să achiziționeze mașini electrice, valoarea voucherelor fiind redusă la jumătate.

Programul Rabla rămâne în 2025 singura excepție de la măsurile de austeritate, însă modificările recente reduc considerabil sprijinul acordat pentru achiziția de mașini electrice. Persoanele fizice pot continua să beneficieze de ecotichete pentru înnoirea parcului auto, însă cei care mizau pe o tranziție rapidă către mobilitatea electrică vor trebui să suporte o parte mai mare din costul vehiculelor noi.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, Guvernul a suspendat până la sfârșitul anului toate evaluările și lansările de programe finanțate din PNRR și din fonduri publice. Programul Rabla pentru persoane fizice face singura excepție și a primit un buget de 200 de milioane de lei, Guvernul motivând că este esențial pentru înnoirea parcului auto și reducerea poluării. Mai multe puteți citi aici.