Fabrica Rheinmetall va produce 25.000 de proiectile până la sfârșitul lui 2025 și 140.000 în anul următor. Capacitatea maximă de 350.000 de proiectile anual va fi atinsă în 2027, ceea ce arată că extinderea producției va dura doi ani. Facilitatea are o suprafață de 30.000 de metri pătrați și va crea până la 500 de locuri de muncă, potrivit Defense Industry Europe.

Aprovizionarea cu muniție este esențială pentru restabilirea capacităților de apărare ale Germaniei și ale aliaților săi europeni. În paralel, Rheinmetall intenționează ca, până în 2027, să își extindă producția totală de proiectile de 155 mm.

În 2023, Rheinmetall a achiziționat producătorul spaniol Expal Systems pentru aproximativ 1,2 miliarde de euro și își propune să producă 1,5 milioane de obuze anual până în 2027, prin rețeaua sa de fabrici, inclusiv cele din Spania și Africa de Sud.

În prezent, principala dificultate a industriei rămâne lipsa prafului de pușcă, deficit care afectează întreaga Europă. România a anunțat deja interes pentru dezvoltarea acestui tip de producție, iar Bulgaria analizează la rândul său posibilitatea unei fabrici, însă parlamentul bulgar nu a aprobat încă proiectul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit la consolidarea militară din Rusia și China și a avertizat că se pregătesc de o confruntare cu Alianța Nord-Atlantică.

„Consolidarea lor militară indică o direcție clară: se pregătesc pentru o confruntare și o competiție pe termen lung – cu noi”, a spus Rutte.

Pe lângă noua capacitate de producție, Rheinmetall va furniza Ucrainei sistemul antiaerian mobil Skyranger, destinat combaterii dronelor rusești. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei, Armin Papperger, într-un interviu pentru televiziunea ZDF.

Contractul, în valoare de sute de milioane de euro, urmează să fie semnat la târgul militar DSEI din Londra. Skyranger poate fi montat pe vehicule și asigură protecția unei zone de patru pe patru kilometri.

Papperger a confirmat că Ucraina va primi sistemele Skyranger înaintea Bundeswehr-ului, care a comandat un prototip și 18 vehicule de serie în valoare totală de 595 de milioane de euro.

Germania trebuia să beneficieze de livrări încă din 2024, dar acestea nu au fost efectuate.