Philip Breedlove a spus că, în prezent, Ucraina are deja a doua cea mai puternică armată din Europa. El a menționat că piloții ucraineni sunt curajoși și au nevoie de sprijin pentru a fi mai bine echipați.

Generalul a subliniat și potențialul forței navale, care a reușit să țină piept flotei rusești. Potrivit lui, transformarea armatei ucrainene s-a produs tocmai datorită presiunii războiului.

„Când războiul se va încheia, armata ucraineană va fi cea mai puternică armată din Europa, așa că vrem să îi avem de partea noastră”, a spus acesta la televiziunea ČT24.

Fostul comandant NATO a declarat că Ucraina a devenit lider european în utilizarea dronelor și se apropie de același nivel și în apărarea antidronă. El a explicat că armata ucraineană schimbă modul de a purta un război terestru, iar experiența acumulată este valoroasă și pentru NATO. Breedlove a precizat că echipe ale Alianței merg în Ucraina pentru a învăța aceste metode de luptă.

„Trebuie să învățăm de la ei. Trimitem echipe acolo pentru a învăța cum să lupte cu dronele. Vrem să folosim experiența pe care o au deja”, a mai spus generalul.

În prezent există diferențe de opinie între liderii occidentali. Președintele american Donald Trump, premierul slovac Robert Fico și premierul ungar Viktor Orbán se opun aderării, în timp ce președintele ceh Petr Pavel și mai multe guverne din Europa de Vest susțin integrarea Ucrainei în NATO.

Generalul a recunoscut că NATO nu era pregătită logistic și nu avea suficientă capacitate de producție de muniție pentru un conflict de asemenea intensitate. În schimb, Ucraina poate învăța de la NATO cum să își dezvolte forțele aeriene și navale, domenii în care Statele Unite și Alianța au cele mai avansate capabilități.

„Am constatat că nu eram pregătiți în multe privințe. Trebuie să lucrăm mai mult la asta”, a mai spus Breedlove.

Breedlove a subliniat că NATO nu va fi niciodată o alianță ofensivă, ci una defensivă, destinată să protejeze securitatea țărilor europene. El a amintit că Statele Unite își concentrează tot mai mult atenția asupra Chinei, ceea ce înseamnă că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

„NATO nu va fi niciodată o alianță ofensivă. Trecutul și viitorul NATO sunt aceleași, este o alianță defensivă menită să asigure securitatea națiunilor și teritoriului european”, a spus fostul comandant al NATO.

Generalul a spus că după căderea Zidului Berlinului și prăbușirea URSS, Europa a redus drastic investițiile în apărare, considerând Rusia un partener. Situația s-a schimbat abia după 2008, când Rusia a invadat Georgia, și din nou în 2014, după anexarea Crimeei. Breedlove a concluzionat că NATO s-a pregătit mai bine în ultimii ani, dar munca nu este încă terminată.