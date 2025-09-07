Pe 12 septembrie 2025 intră în vigoare un regulament în Uniunea Europeană care vizează datele. Acesta va modifica modul în care sunt gestionate informațiile produse de milioane de dispozitive conectate.

De la televizoare și frigidere inteligente până la mașini și biciclete electrice, toate vor intra sub incidența acestui regulament, potrivit Merkur.de.

Potrivit guvernului german, persoanele care folosesc echipamente conectate vor avea mai mult control asupra datelor generate. Utilizatorii vor putea decide cum sunt gestionate și partajate aceste informații. În același timp, producătorii vor fi obligați să declare clar ce tipuri de date colectează și să își adapteze produsele pentru a permite accesul tehnic la ele.

Noua lege impune ca furnizorii de servicii de cloud să faciliteze schimbarea între diferiți furnizori, eliminând obstacolele tehnice și contractuale. În teorie, această măsură ar trebui să stimuleze competiția și să ofere consumatorilor mai multă libertate în alegerea soluțiilor digitale.

DIHK a subliniat că regulamentul aduce atât oportunități, cât și provocări. Deși accesul la date poate fi un avantaj competitiv important, există îngrijorări cu privire la protecția informațiilor sensibile și a secretelor comerciale.

În special întreprinderile mici și mijlocii ar putea avea dificultăți din cauza cerințelor contractuale și tehnice complexe. Din acest motiv, legea prevede scutiri speciale pentru firmele cu resurse limitate.

Regulamentul stabilește că, în cazuri excepționale, precum dezastre naturale sau crize majore, autoritățile pot solicita acces gratuit la date deținute de companii. Scopul acestei prevederi este de a spori eficiența răspunsului la situații critice și de a întări capacitatea de reacție a statelor membre.

Legea acoperă schimburile de date între companii (B2B), între companii și consumatori (B2C), dar și între companii și autorități (B2G). Astfel, noul cadru european stabilește reguli comune pentru întreaga economie digitală și marchează un pas important către o piață unitară a datelor în Uniunea Europeană.