Se închid băncile. Locația din centrul orașului Saltcoats a fost una dintre cele opt sucursale din Scoția – și 95 din Marea Britanie – care s-au închis ca parte a procesului, scrie presa locală. Santander este a patra bancă care se închide în orașul scoțian, din 2017, după ce Clydesdale Bank, Royal Bank of Scotland și TSB au închis sucursalele din oraș mai puțin de un deceniu.

Datele arată că un număr tot mai mare de clienți din acest oraș aleg diferite modalități de a opera în domeniul bancar, reducând necesitatea unei sucursale fizice. Documentele de analiză au arătat că aproape trei sferturi dintre clienți au utilizat deja serviciile bancare online, mobile sau telefonice. Mai mult de un sfert dintre utilizatori au vizitat sucursalele din alte locații în ultimele șase luni.

Între iulie 2025 și decembrie 2024 doar 55 de clienți au efectuat trei sau mai multe tranzacții în Saltcoats și au folosit doar această sucursală. Un singur client business a efectuat tranzacții de trei sau mai multe ori, locația de pe strada Chapelwell fiind singura sucursală pe care au folosit-o.

Un purtător de cuvânt al Santander UK a explicat:

„Închiderea unei sucursale este întotdeauna o decizie foarte dificilă și am evaluat atent unde și când putem facem acest lucru și cum să reducem impactul pe care îl poate avea asupra clienților noștri. Pe lângă îmbunătățirile rapide și inovatoare aduse aplicației mobile banking, vom oferi echilibrul potrivit între serviciile bancare digitale și interacțiunea umană atunci când este necesar.”

Lucrările de eliminare a prezenței băncii din oraș au fost deja efectuate, iar firma a fost îndepărtată de pe clădire. În plus, bancomatul amplasat anterior la fața locului a fost îndepărtat.

După închidere, cea mai apropiată bancă Santander pentru cei care foloseau anterior sucursala va fi în Irvine.

Un alt exemplu este Banca Barclays a închis cel puțin alte 99 de sucursale bancare în 2024 și în 2025, după ce a decis alte 22 de închideri. Un număr de 177 de sucursale au pus lacătul pe ușă doar în 2023.

De asemenea banca are propria sa schemă de rambursare, care permite companiilor cu un terminal de plăți Barclaycard să ofere clienților de la orice bancă până la 100 lire sterline pe zi, fără a fi nevoie să facă o achiziție.

Cele mai mari bănci din Marea Britanie – Lloyds, Barclays, NatWest, HSBC și Santander – aveau un total de 7.553 de sucursale în 2015. Dar, conform unei asociații pentru drepturile consumatorilor, acestea au închis sau au anunțat planul de a închide 4.294 dintre aceste locații, adică 57% doar în ultimii opt ani.

HSBC, care și-a redus rețeaua de sucursale de la aproximativ 1.070 la 327, a pus lacătul pe 69% din sucursalele sale din Marea Britanie. Barclays a închis 67% dintre sucursale, iar NatWest 64%.