Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a introdus noi obligații pentru furnizorii de servicii electronice. Telefonia, internetul și televiziunea nu vor mai putea fi contractate fără prezentarea unei fișe de sinteză. Documentul trebuie să fie oferit înainte de încheierea oricărei înțelegeri comerciale.

Operatorii sunt obligați să pună la dispoziția clienților o fișă de sinteză, care să includă cele mai importante detalii despre serviciile contractate. Documentul are un format standardizat și ușor de înțeles, pentru a permite o comparație clară între oferte. Acesta trebuie transmis pe suport durabil, fie pe hârtie, fie în format PDF prin e-mail.

Măsura are scopul de a asigura transparența în relația dintre operatori și consumatori. Utilizatorii sunt astfel informați corect și complet înainte de a lua o decizie. Fișa trebuie să fie accesibilă și descărcabilă fără dificultăți. Operatorii nu pot condiționa furnizarea acesteia de semnarea contractului.

ANCOM subliniază că documentul nu înlocuiește contractul, dar reprezintă o sinteză obligatorie a informațiilor principale.

„Utilizatorii sunt încurajaţi să citească integral contractul pe care urmează să-l semneze, însă verificarea informaţiilor minime din fişa de sinteză este esenţială înainte de exprimarea acordului. Dacă, din motive tehnice obiective ce pot ţine de modalitatea de încheiere a contractului, este imposibilă punerea la dispoziţia utilizatorului final a fişei de sinteză, furnizorul este obligat să o transmită, fără întârzieri nejustificate, cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de prestarea serviciului solicitat. Intrarea în vigoare a contractului este condiţionată de primirea fişei de sinteză de către utilizator. În practică, utilizatorul îşi exprimă acordul prin semnarea acesteia sau a contractului, care conţine, în mod obligatoriu, şi fişa de sinteză”, informează ANCOM.

În situația în care apar probleme tehnice și documentul nu poate fi furnizat imediat, operatorii trebuie să-l transmită ulterior. Termenul limită este momentul livrării echipamentului sau înaintea activării serviciului solicitat. Intrarea în vigoare a contractului depinde de primirea fișei de către utilizator.

Fișa de sinteză trebuie să conțină detalii clare despre furnizor, inclusiv denumirea, adresa și datele de contact. Informațiile sunt utile pentru transmiterea de sesizări sau reclamații. Fiecare serviciu oferit trebuie descris prin principalele sale caracteristici.

Prețurile și taxele aferente sunt parte obligatorie a documentului. Sunt incluse costurile de activare, taxele recurente și eventualele plăți legate de consum. Utilizatorii au astfel o imagine clară asupra cheltuielilor generate de serviciul contractat.

Durata contractului și condițiile de încetare sau reînnoire trebuie menționate explicit. În plus, fișa conține informații despre parametrii de calitate, dar și despre drepturile consumatorilor în caz de probleme tehnice. Sunt prevăzute și detalii legate de accesibilitatea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități.

Astfel, fișa funcționează ca un ghid minimal pentru clienți, oferind o imagine completă a obligațiilor și beneficiilor. Documentul standardizat permite compararea rapidă între ofertele disponibile pe piață.

Ce cuprinde fișa de sinteză:

datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv cele destinate depunerii reclamațiilor;

descrierea principalelor caracteristici ale fiecărui serviciu oferit; tarifele aplicate pentru activarea serviciului de comunicații electronice, precum și eventualele taxe recurente sau de consum;

durata contractului, condițiile de reînnoire și modalitățile de încetare;

un rezumat al parametrilor de calitate și al soluțiilor disponibile pentru consumatori, în cazul serviciilor de acces la internet;

gradul în care produsele și serviciile sunt adaptate pentru utilizatorii finali cu dizabilități.

ANCOM precizează că utilizatorii au la dispoziție mecanisme clare în cazul în care furnizorii nu respectă obligațiile contractuale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) poate fi sesizată atunci când apar abateri.

Instituția recomandă ca utilizatorii să verifice atent toate documentele contractuale. Printre acestea se numără informarea precontractuală, fișa de sinteză, contractul de bază, condițiile generale și broșura de tarife. Lipsa unuia dintre aceste elemente poate fi un motiv de sesizare.

„Înainte de a sesiza orice aspect cu privire la încheierea unui contract, utilizatorii trebuie să verifice documentele aferente contractului (informarea precontractuală, fişa de sinteză, contractul de bază, condiţii generale, broşura de tarife etc.). Dacă nu mai deţin contractul în baza căruia se face furnizarea serviciilor de comunicaţii respective, utilizatorii au dreptul să îl ceară furnizorului, care este obligat să transmită gratuit o copie a acestuia. Dacă fişa de sinteză nu a fost pusă la dispoziţie la momentul încheierii contractului, utilizatorii se pot adresa ANCOM (…)”, mai arată comunicatul.

Dacă un client nu mai are contractul în baza căruia primește serviciile, furnizorul este obligat să ofere gratuit o copie. În situația în care fișa de sinteză nu a fost prezentată la momentul semnării, utilizatorii au dreptul să se adreseze ANCOM.