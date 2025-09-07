Grupul IMCO, una dintre cele mai importante companii israeliene din domeniul apărării, a anunțat deschiderea unei filiale în România, marcând astfel un nou pas strategic în extinderea sa la nivel internațional. Mișcarea vine într-un context european tensionat, în care securitatea regională și dezvoltarea industriei de apărare devin priorități esențiale pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Planurile IMCO de extindere sunt parte a unei strategii mai ample, care vizează consolidarea capacităților de producție și creșterea prezenței pe piețele-cheie din Europa.

„Înființarea noii noastre filiale în România este un alt pas înainte în planul strategic al Grupului. Aceasta consolidează capacitatea noastră de producție pentru a îndeplini viitoarele comenzi și ne extinde operațiunile globale. Prezența noastră în România ne va oferi o prezență mai semnificativă pe piața europeană, permițându-ne să oferim un răspuns mai rapid și mai flexibil tuturor clienților noștri”, a declarat Yoav Ben-Shem, Chief Business Officer al IMCO, într-un comunicat.

Fondată în anul 1974, IMCO este o companie cu un portofoliu vast în domeniul apărării, fiind specializată în proiectarea și fabricarea de soluții militare avansate, printre care se numără rachete tactice, vehicule militare terestre, drone și sisteme de comandă și control.

În decursul celor peste patru decenii de activitate, grupul a reușit să-și construiască o reputație solidă în rândul partenerilor internaționali, livrând echipamente de înaltă performanță și soluții tehnologice personalizate. Până în prezent, IMCO își desfășura activitatea principală în Israel, dar are și facilități de producție în Statele Unite ale Americii.

Prin deschiderea sucursalei din România, compania își propune nu doar să-și crească capacitatea de răspuns față de cerințele din regiune, ci și să colaboreze cu parteneri locali, să creeze noi locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Această decizie strategică a IMCO survine într-o perioadă în care Uniunea Europeană își reconfigurează prioritățile în materie de securitate. Invazia rusă în Ucraina a generat o serie de reacții rapide din partea guvernelor europene, care au început să aloce fonduri semnificative pentru modernizarea capacităților militare proprii și pentru reducerea dependenței de importurile din afara spațiului comunitar.

În acest sens, Comisia Europeană a promovat un set de reguli care urmăresc să stimuleze producția de armament în interiorul granițelor UE. Una dintre aceste prevederi impune ca, pentru ca un stat membru să poată accesa fonduri europene pentru achiziții militare, cel puțin 65% din valoarea echipamentelor cumpărate să provină dintr-un stat membru, din Ucraina sau dintr-o țară care face parte din Spațiul Economic European ori Asociația Europeană a Liberului Schimb.

Această măsură este menită să încurajeze dezvoltarea unei industrii europene de apărare autonome, capabile să asigure nevoile continentului în eventualitatea în care sprijinul extern — în special cel venit din partea Statelor Unite — ar deveni incert sau insuficient.

UE și-a reafirmat în mod repetat obiectivul de a deveni capabilă să se apere singură, în cazul în care alianțele tradiționale nu mai pot garanta acest lucru. În acest context, apar tot mai multe inițiative pentru consolidarea colaborării între statele membre în domeniul industriei de apărare, precum și pentru atragerea investițiilor din partea companiilor internaționale care pot contribui la întărirea capacității de producție locale.

Războiul prelungit din Ucraina a scos la iveală vulnerabilități serioase în lanțurile de aprovizionare cu armament și în capacitatea de reacție rapidă a industriei de apărare europene. În paralel, incertitudinile legate de politica externă a SUA, în special în perspectiva unei eventuale reveniri la Casa Albă a fostului președinte Donald Trump, au alimentat îngrijorările cu privire la viitorul sprijinului militar american pentru Europa.

Pe fondul acestor transformări, România devine o destinație tot mai atractivă pentru investițiile din industria de apărare. Țara noastră beneficiază de o poziție strategică în estul Europei, este membră NATO și UE, și a început în ultimii ani să-și mărească bugetul pentru apărare, în conformitate cu angajamentele internaționale.

Prezența IMCO în România ar putea marca începutul unei serii de parteneriate industriale cu firme locale, transfer de tehnologie și dezvoltarea unei capacități de producție regionale, care să contribuie nu doar la securitatea națională, ci și la reziliența sistemului european de apărare.