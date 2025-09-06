Într-o postare pe Facebook, Cătălin Predoiu a transmis că mesajul său este același atât pentru colegii din partid, cât și pentru premier: PNL trebuie să rămână unit, să depășească moțiunile de cenzură și să continue direcția politicilor de dezvoltare a țării. El a subliniat că următoarea etapă ar trebui să se concentreze pe creșterea PIB-ului, obiectiv ce poate fi atins prin susținerea investițiilor, a producției și a creării de noi locuri de muncă.

„Spun limpede aici ceea ce am spus și în fața seniorilor din PNL, ceea ce am discutat și cu premierul: rămânem uniți, trecem peste moțiunile de cenzură și continuam si cu politici de dezvoltare a României. Următorii pași trebuie să fie concentrați pe creșterea PIB. Cum? Prin stimularea investițiilor, a producției și a locurilor de muncă”, a scris Predoiu, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că dificultatea nu este reprezentată doar de deficitul bugetar, ci mai ales de raportarea acestuia la PIB. În acest context, el a arătat că soluția presupune acțiuni pe două direcții: reducerea cheltuielilor considerate nejustificate și, în paralel, impulsionarea economiei prin investiții, dezvoltarea producției și lansarea de noi proiecte.

„România a mers prea mult pe un singur motor: consumul. E important și să îl menținem, dar fără capacități de producție suficiente și fără bunuri sau servicii făcute aici, în țară, balanța comercială se dezechilibrează și apar alte deficite. Trebuie să repornim motorul clasic al producției, prin investiții cu capital autohton, dar și investiții străine”, potrivit lui Predoiu.

El a explicat că, pe fondul repoziționării strategice la nivel global și al concentrării tot mai mari a Statelor Unite asupra regiunii Asia–Pacific, Europa este nevoită să își consolideze propriul pilon de apărare, un proces de durată care presupune eforturi susținute. În această perspectivă, investițiile americane directe în România nu aduc doar beneficii economice, ci și avantaje legate de securitate: protecția capitalului, siguranța lanțurilor de aprovizionare și transfer de tehnologie.

Mai mult, o prezență extinsă a acestor investiții contribuie la crearea de locuri de muncă, la creșterea PIB-ului și, indirect, la întărirea siguranței naționale. Ministrul a evocat chiar observația recentă a unui diplomat, potrivit căruia investițiile se traduc prin securitate, iar în prezent aproape totul poate fi pus sub acest concept.

„Vedem o repoziționare globală, cu o atenție crescută a SUA spre zona Asia–Pacific, ceea ce înseamnă ca Europa trebuie să-și consolideze pilonul propriu de apărare, ceea ce implica un efort întins pe mai mulți ani. În acest context, investițiile directe americane în România înseamnă și securitate: capital protejat, lanțuri de aprovizionare sigure, tehnologie. Prezența a cât mai multor investiții directe la noi creează locuri de muncă, crește PIB-ul și întărește indirect siguranța națională. Cum mi-a spus recent un diplomat: ‘Investițiile înseamnă securitate. Astăzi, aproape totul înseamnă securitate.’”

Predoiu a transmis că, alături de premier, de membrii Guvernului și de parlamentari, este implicat în relansarea acestor politici. El a subliniat că singura cale reală de creștere a PIB-ului este stimularea principalelor motoare ale economiei – producția, exportul, inovația și infrastructura – direcție pe care echipa guvernamentală intenționează să o urmeze în continuare.