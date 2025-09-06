În acest articol, vei afla dacă poți sau nu să continui să utilizezi permisul original, toate documentele necesare în cazul în care obții un permis german, cum este structurat un examen de conducere (există un examen scris și, de asemenea, un test practic rutier!).

De asemenea, vei vedea cum poți să-ți transformi permisul internațional într-unul german, conform acestui site.

Dacă dețineți deja un permis de conducere străin din țara de origine și nu intenționați să vă mutați în Germania, este posibil să conduceți o mașină cu un permis de conducere străin valabil, chiar dacă acesta nu provine din UE/SEE. În multe cazuri, este necesar să furnizați o traducere în limba germană a permisului de conducere străin în acest scop.

Cu toate acestea, dacă vă mutați reședința în Germania, un permis de conducere străin este valabil doar până la șase luni. Ulterior, acesta nu mai este recunoscut de autorități. Prin urmare, ar trebui să solicitați un permis de conducere german, înainte de expirarea acestei perioade, dacă doriți să continuați să conduceți o mașină în Germania.

În cazuri excepționale, perioada de șase luni poate fi prelungită, mai ales dacă puteți dovedi autorităților că nu veți avea reședința legală în Germania mai mult de 12 luni.

Cetățenii următoarelor țări își pot preschimba relativ ușor permisul de conducere străin cu unul german: Andorra, Hong Kong, Monaco, San Marino, Namibia, Australia, Noua Caledonie, Canada, Noua Zeelandă, Insulele Canalului Mânecii, Croația, Singapore, Polinezia Franceză, Africa de Sud, Insula Man, Coreea de Sud, Israel, Elveția, Japonia, SUA (anumite state).

Dacă țara de origine nu este pe listă va trebui să susțineți un examen de conducere pentru a obține un permis de conducere german.

Vârsta minimă pentru obținerea unui permis de conducere în Germania este de 18 ani. În funcție de clasa vehiculului pe care doriți să îl conduceți, vârsta minimă ar putea fi chiar mai mare de 18 ani.

Dacă participați în mod regulat la cursuri teoretice și luați lecții de conducere, obținerea permisului durează între 3 și 5 luni.

Un total de 14 unități teoretice (câte 90 de minute fiecare) pot fi parcurse în cursuri intensive de 2 săptămâni la multe școli de șoferi. Dacă presupuneți o unitate teoretică pe săptămână, veți avea nevoie de 14 săptămâni pentru aceasta.

Ședințele practice durează câte 90 de minute fiecare. Dacă media este de 30 de ore și o unitate pe săptămână, durează 15 săptămâni. Dacă elevul dorește să facă totul mai repede, există și o opțiune pentru aceasta: multe școli de șoferi oferă cursuri accelerate, care pregătesc pentru examenul teoretic și practic în una până la 2 săptămâni.

De obicei, durează cel puțin 5 săptămâni pentru ca autoritățile locale (autoritatea emitentă, de exemplu, biroul local de permise de conducere) să proceseze cererea.

Așadar, aplicați la timp, pentru că numai atunci veți putea susține examenele. Dacă pici un examen (de exemplu, testul practic), îl poți susține din nou după două săptămâni.