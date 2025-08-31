Obligație pentru conducătorii auto. Aceste detalii trecute cu vederea pot face diferența dintre o sarcină de întreținere minoră și momentul în care ajungeți să faceți reparații majore costisitoare.

Motorsearches arată care sunt cele zece lucruri pe care orice conducător auto trebuie să le cunoască despre mașina pe care o conduce.

Parcați pe un teren plat și lăsați motorul să se răcească complet. Scoateți joja, ștergeți-o, introduceți-o la loc complet, apoi verificați din nou. Uleiul de culoarea chihlimbarului curge lin, în timp ce uleiul închis la culoare sau granulos necesită înlocuire imediată. Verificările lunare previn daunele motorului, care sunt extrem de costisitoare.

Aceste lumini strălucitoare de pe bord nu sunt acolo doar pentru décor. Indicatorul de verificare a motorului ar putea însemna un capac de benzină slăbit sau o problemă majoră. Dacă se aprinde indicatorul de presiune a uleiului, oprește-te imediat pentru a evita deteriorarea gravă a motorului.

Pana de cauciuc apare în cele mai neplăcute momente, dar tehnica corectă te menține în siguranță. Acționează frâna de mână și așează pene de fixare a roților înainte de ridicare. Înainte de a începe, asigură-te că ai instrumentele necesare la îndemână: un cric de mașină, o cheie în cruce și o roată de rezervă.

Cricurile auto și cheile în cruce sunt de obicei o prezență standard în toate vehiculele, cu excepția cazului în care un proprietar anterior le-a scos din portbagaj.

Mașina nu depinde doar de benzină pentru a funcționa fără probleme.

Verificați periodic lichidul de răcire, lichidul de frână, lichidul de spălare și lichidul de transmisie pentru a evita potențialele probleme. Nu deschideți niciodată un capac fierbinte al radiatorului!

Bateriile descărcate au o sincronizare impecabilă. Pentru a porni mașina asistată, conectați mai întâi cablurile roșii la bornele pozitive ale ambelor baterii. Apoi, conectați cablul negru la o masă curată a motorului – niciodată la borna negativă a bateriei descărcate.

Întreținerea regulată menține vehiculul funcțional și previne anularea garanției. Schimbarea uleiului, verificările fluidelor, inspecțiile frânelor și rotația anvelopelor reprezintă fundația. În plus, curelele de distribuție trebuie înlocuite între 96.000 și 160.000 de kilometri.

Marcaje precum „P215/60R16” indică lățimea, raportul de aspect și diametrul jantei. Codurile DOT (Departamentul Transporturilor) indică datele de fabricație – „2318” înseamnă a 23-a săptămână a anului 2018. Schimbați anvelopele mai vechi de șase ani, indiferent de adâncimea benzii de rulare.

VIN-ul (Vehicle Identification Number) servește ca un ADN auto, identificând în mod unic vehiculul. Uitați-vă la baza parbrizului sau la ușa șoferului pentru acest cod de 17 caractere. Furnizorii de asigurări și de piese au nevoie de el în mod constant.

Pentru a menține o presiune optimă în anvelope, verificați-le în mod regulat cu un manometru. Faceți acest lucru când sunt reci. Umflați sau dezumflați până la presiunea recomandată în PSI, care se găsește pe plăcuța de identificare a vehiculului sau în manualul de utilizare.

Ascultați sunetele de scârțâit sau scrâșnet – frânele strigă după ajutor. De asemenea, pedalele spongioase sugerează prezența aerului în conductele de frână sau a lichidului contaminat. De asemenea, ar trebui să înlocuiți lichidul de frână la fiecare doi ani sau conform specificațiilor din manual.