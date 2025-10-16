În debutul dezbaterii, Traian Briciu a subliniat că ideea Pactului pentru Justiție nu are o miză politică, ci una instituțională și morală, menită să aducă stabilitate în sistemul judiciar.

„Pactul nu este un proiect politic, ci un apel la normalitate. Este momentul ca toți actorii din justiție să aibă o viziune comună și să își asume responsabilitatea pentru stabilitate”, a declarat președintele UNBR în cadrul evenimentului.

Evenimentul, organizat de Comisia juridică a Senatului României în colaborare cu Uniunea Națională a Barourilor din România, a adus în prim-plan necesitatea unui angajament ferm din partea tuturor instituțiilor implicate în înfăptuirea justiției. Briciu a evidențiat că profesia de avocat are un rol esențial în inițierea și susținerea acestui dialog, prin capacitatea sa de a conecta cetățenii cu instituțiile statului.

„Pactul pentru Justiție” propune o abordare unitară și coerentă a politicilor din domeniul juridic, evitând fragmentarea decizională și schimbările frecvente care au afectat sistemul în ultimii ani. Ideea principală este de a asigura continuitate, încredere reciprocă și cooperare între instituțiile-cheie.

În discursul său, președintele UNBR a analizat contextul actual, arătând că dificultățile cu care se confruntă sistemul judiciar sunt rezultatul lipsei de consecvență și al deciziilor necorelate din ultimul deceniu.

„Nu mai putem trata justiția ca pe o problemă punctuală. Este nevoie de continuitate, de încredere reciprocă și de cooperare loială între instituțiile sistemului”, a spus Briciu.

El a atras atenția că instabilitatea legislativă și schimbările repetate din zona statutului magistraților sau a organizării instanțelor au produs efecte directe asupra încrederii publicului. Potrivit acestuia, un sistem de justiție nu poate fi funcțional în absența unei viziuni comune, partajate între profesiile juridice și factorii decidenți.

Traian Briciu a insistat asupra ideii că doar o colaborare reală între magistrați, avocați, procurori și reprezentanți ai administrației poate genera o reformă sustenabilă. Printr-o abordare cooperantă, a spus el, se poate construi un cadru juridic echilibrat, capabil să răspundă așteptărilor cetățenilor și să consolideze statul de drept.

Președintele UNBR a vorbit pe larg despre rolul avocatului în menținerea echilibrului sistemului judiciar, subliniind poziția sa de intermediar între cetățean și instituțiile justiției.

„Avocații sunt puntea dintre cetățean și sistemul de justiție. Prin noi trece primul semnal al neîncrederii și tot prin noi poate fi reconstruită încrederea în statul de drept”, a afirmat acesta.

Briciu a arătat că profesia de avocat nu este doar una de reprezentare, ci și una de responsabilitate socială. Prin implicarea lor, avocații pot contribui la clarificarea percepțiilor publice despre justiție și la susținerea valorilor fundamentale ale statului de drept.

În acest context, Pactul pentru Justiție devine și un cadru de solidaritate profesională, menit să întărească legătura dintre toate componentele sistemului – de la barouri și instanțe până la ministere și instituțiile de reglementare. Această cooperare, potrivit lui Briciu, este esențială pentru garantarea independenței și eficienței actului de justiție.

O altă temă centrală abordată de președintele UNBR a vizat necesitatea garantării efective a independenței justiției.

„Independența nu poate fi garantată doar prin texte de lege, ci prin responsabilitate, echilibru și respect instituțional”, a subliniat Traian Briciu.

El a insistat asupra faptului că modificările care privesc statutul magistraților sau alte aspecte de organizare a sistemului trebuie să se bazeze pe o analiză riguroasă și pe consultări reale.

„Orice modificare a statutului magistraților trebuie făcută doar după o analiză atentă și după o consultare autentică, atât cu magistrații, cât și cu profesiile juridice care participă la înfăptuirea justiției”, a spus președintele UNBR.

Totodată, Briciu a atras atenția asupra importanței unei finanțări stabile și transparente.

„Nu putem construi un sistem de justiție solid fără o finanțare predictibilă. Justiția trebuie să aibă o bază bugetară clară, nu să depindă de ciclurile politice”, a declarat acesta.

Prin aceste observații, liderul UNBR a transmis ideea că independența justiției nu se rezumă la statutul personal al magistraților, ci include și condițiile materiale și instituționale care permit funcționarea eficientă a sistemului.

În finalul intervenției sale, Traian Briciu a precizat că Pactul pentru Justiție este „o declarație de responsabilitate comună pentru funcționarea corectă a statului de drept și pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în justiție”.