DIICOT reacționează la criticile din spațiul public: Atacurile tot mai frecvente și tot mai dure la adresa justiției nu sunt un fenomen colateral. Ele sunt profund nocive

DIICOT a reacționat public după criticile formulate în legătură cu ancheta privind suspiciuni de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile într-un centru din județul Bihor. Instituția respinge acuzațiile potrivit cărora dosarul ar avea un caracter politic sau ar reprezenta un „spectacol”. Într-un comunicat transmis joi, Direcția susține că declarațiile lansate în spațiul public riscă să influențeze percepția asupra unei cauze aflate în desfășurare și să afecteze independența actului de justiție.

DIICOT afirmă că reacțiile apărute în ultimele zile după reținerea lui Viorel Pașca și a altor persoane cercetate pentru suspiciuni de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile depășesc limitele criticii legitime la adresa unei instituții publice. Potrivit Direcției, mesajele transmise în spațiul public au fost formulate într-un moment sensibil al anchetei, înainte ca instanța să se pronunțe asupra solicitărilor procurorilor privind măsurile preventive.

În comunicatul oficial, instituția respinge categoric acuzațiile potrivit cărora ancheta ar urmări obiective politice și susține că astfel de afirmații afectează credibilitatea activității judiciare.

„În ultimele zile, spațiul public a fost marcat de o serie de declarații cu caracter politic referitoare la o anchetă penală în derulare a DIICOT, privind suspiciuni de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile într-un centru din județul Bihor. Respingem categoric astfel de afirmații, care, sub aparența unei simple opinii publice, inoculează ideea că o anchetă penală este un „spectacol”, o demonstrație de forță sau un instrument folosit pentru a produce efecte politice. Ele constituie o intervenție directă a unor oameni politici într-o cauză penală aflată în plină derulare, făcută exact în perioada în care instanța urma să se pronunțe asupra cererilor DIICOT de luare a unor măsuri preventive. Nu este vorba despre dreptul legitim al oricărui cetățean de a critica o instituție a statului. Este vorba despre folosirea vizibilității politice pentru a arunca asupra unei anchete penale concrete o umbră de suspiciune, înainte ca un judecător să analizeze probele și să se pronunțe asupra solicitărilor formulate de procurori. Este un mesaj de subminare a credibilității anchetatorilor și, implicit, de presiune asupra instanței chemate să decidă”, a transmis DIICOT, într-un comunicat.

Direcția susține că dezbaterea publică s-a îndepărtat de elementele esențiale ale cauzei și s-a concentrat asupra unor interpretări politice care, în opinia procurorilor, pun sub semnul întrebării activitatea unei instituții specializate în combaterea criminalității organizate.

Reprezentanții DIICOT afirmă că eventualele nemulțumiri față de măsurile dispuse într-un dosar trebuie analizate exclusiv în cadrul procedurilor judiciare, în fața instanțelor competente, și nu prin declarații publice sau mesaje cu miză politică.

„Justiția nu se face prin comunicate politice, postări pe rețele sociale sau declarații cu miză electorală. Dacă există nemulțumiri față de o măsură procesuală, acestea se discută în fața judecătorului, pe baza probelor și a legii. Nu prin etichetări publice, nu prin ironii și nu prin insinuări care urmăresc să creeze presiune asupra procurorilor și judecătorilor”, mai transmite DIICOT.

Instituția avertizează că atacurile repetate la adresa sistemului judiciar pot afecta funcționarea statului de drept și încrederea cetățenilor în independența justiției.

„Atacurile tot mai frecvente și tot mai dure la adresa justiției nu sunt un fenomen colateral. Ele sunt profund nocive pentru o societate democratică. Erodează încrederea publică în instituțiile care trebuie să rămână independente de calculul electoral și lovesc direct în fundamentul statului de drept: separația reală, nu doar declarativă, între puterea politică și autoritatea judecătorească. Un stat democratic nu poate funcționa dacă orice anchetă incomodă este prezentată ca răfuială politică, orice măsură procesuală este calificată drept spectacol, iar orice intervenție a justiției este tratată ca un atac. O asemenea logică transformă justiția în teren de confruntare electorală și pune o presiune nepermisă asupra celor chemați să aplice legea”, a mai transmis Direcția, în comunicat.

În finalul poziției oficiale, DIICOT face apel la responsabilitate în discursul public și solicită reprezentanților clasei politice să evite declarațiile care ar putea influența desfășurarea procedurilor judiciare aflate în curs.