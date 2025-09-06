Deși „clasa de mijloc superioară” poate părea o etichetă destul de evazivă, adesea se reduce la obiceiuri financiare constante, nu doar la venituri. Persoanele din această categorie s-ar putea să nu se simtă bogate. Cu toate acestea, comportamentele lor constante ajută la construirea unei bogății discrete, scrie gobankingrates.com.

Iată semnele care indică faptul că cineva ar putea face parte din ”clasa de mijloc superioară”, chiar dacă nu întotdeauna pare că așa este.

Neevai Esinli, fondatoarea Esinli Capital, a definit ”clasa de mijloc superioară” drept gospodăriile care câștigă între 106.000 și 150.000 de dolari pe an și au o avere netă între 500.000 și 2 milioane de dolari.

De asemenea, au avut de obicei cel puțin 245.000 de dolari în economii pentru pensie, până la mijlocul anilor ’50.

Nu doar sumele în dolari fac diferența. Esinli a spus că persoanele din clasa de mijloc superioară își alocă banii cu un scop precis.

De exemplu, multe persoane din clasa de mijloc superioară investesc aproximativ 18% din venitul lor în pensii și asigurări, bucurându-se în același timp de confortul stilului de viață, cheltuind peste 70.000 de dolari pe an pe călătorii, mese și facilități precum curățenia casei.

Cineva care poate înlocui o mașină, poate acoperi o factură medicală de 5.000 de dolari sau poate gestiona câteva luni de șomaj fără a se baza pe carduri de credit sau împrumuturi o face dintr-o poziție de stabilitate financiară reală.

Conform datelor Rezervei Federale, aproximativ 37% dintre americanii chestionați au raportat că nu pot acoperi o urgență de 400 de dolari doar din economiile lor, iar 13% au spus că nu pot acoperi cheltuiala în niciun fel.

În plus, o analiză Remitly a arătat că fondurile de urgență ale unui american mediu se ridică la aproximativ 16.800 de dolari și aproape o treime dintre americani nu au economii de urgență.

Persoanele din clasa de mijloc superioară maximizează în mod regulat planurile de pensie 401(k), IRA sau HSA. Aceștia consideră contribuțiile la pensie ca fiind nenegociabile, nu opționale.

„Persoanele din clasa medie superioară pot investi bani în pensie, astfel încât li se asigură o situație financiară confortabilă după pensionare”, a declarat Melanie Musson, expert în finanțe la Clearsurance.com. „Persoanele din medii socioeconomice mai scăzute se luptă să economisească suficienți bani pentru viitorul lor”, adaugă el.

Pentru multe gospodării din clasa de mijloc superioară, cheltuielile mari – fie că este vorba de o vacanță, o reparație a casei sau cadouri – sunt anticipate, nu perturbatoare.

Acest lucru reflectă un obicei de planificare financiară proactivă, în care bugetarea nu înseamnă doar reducerea cheltuielilor, ci și asigurarea că momentele importante ale vieții nu deraiază obiectivele pe termen lung.

Persoanele din clasa de mjiloc superioară merg dincolo de conturile de la locul de muncă, menținând conturi de brokeraj, fonduri indexate sau chiar proprietăți imobiliare în portofoliile lor, ca parte a unei strategii de investiții pe termen lung.