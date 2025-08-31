Cele mai proaste locuri pentru a ieși la pensie. Un studiu realizat de Fundația Finra pentru Educația Investitorilor a constatat că 53% dintre americani sunt îngrijorați de situația lor financiară în general, iar 51% dintre respondenți recunosc că sunt îngrijorați de epuizarea economiilor pentru pensie, scrie Moneydigest.

Un alt factor adesea trecut cu vederea este apartenența la o comunitate. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, izolarea socială afectează negativ sănătatea și poate avea un impact asupra sănătății generale, la fel ca fumatul sau obezitatea. De exemplu, riscul de a dezvolta demență crește cu 50%, în timp ce riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral crește cu 29%, respectiv 32%. La fel de important este locul în care americanii se pensionează, acestea fiind statele pe care ar trebui să le evite, scrie publicația.

Având în vedere că economiile pentru pensie se clasează atât de sus pe lista preocupărilor americanilor, găsirea unor modalități de a evita plata impozitelor suplimentare este logică. Deși Alaska este un stat cu una dintre cele mai mici poveri fiscale din țară, chiar și cu impozite mai mici, Centrul de Cercetare și Informare Economică din Missouri notează că este al șaselea cel mai scump stat, cu un indice al costului vieții de 125,2 – cu 25,2 puncte mai mare decât media națională.

Izolarea statului are impact asupra costurilor utilităților, alimentelor, transportului și asistenței medicale, crescând cheltuielile de la 25,2 puncte la 57,9 puncte peste media națională. De asemenea, conectivitatea la internet în bandă largă este costisitoare, deoarece terenul accidentat complică instalarea fibrei optice. Acest lucru a dus la un decalaj digital major în stat, unde 60.000 de locuitori din Alaska nu au internet, iar 200.000 au servicii lente și nesigure.

Pensiile statului New York sunt scutite de impozite, în timp ce newyorkezii cu un IRA sau un 401(k) primesc o scutire de impozit pentru primii 20.000 de dolari din venitul lor de pensie anual, dacă au 59 de ani sau mai mult. Acestea fiind spuse, New York se numără printre statele cu cea mai mare povară fiscală. Un impozit pe proprietate de 6.303 dolari face ca acesta să fie unul dintre cele mai scumpe state de locuit, adică de 2,23 ori mai mare decât media națională din 2023 pentru toate proprietățile, de 2.826 de dolari.

Conform Centrului de Cercetare și Informare Economică din Missouri, alimentele nu sunt, în mod surprinzător, cele mai scumpe, în comparație cu restul Statelor Unite. Același lucru este valabil și pentru utilități, asistență medicală și transport, ambele situându-se între 103 și 106,4 puncte indice. Cu toate acestea, statul oferă locuințe, cu un indice aproape dublu față de media de 176 de puncte indice. Potrivit NYPD, criminalitatea a scăzut în fiecare categorie. Cu toate acestea, au fost raportate 8.919 infracțiuni, de la crimă la furt calificat, într-o singură lună.

Massachusetts este un stat de care trebuie să te ferești dacă ești îngrijorat de impozitarea excesivă a veniturilor din pensie. Massachusetts nu doar că impozitează majoritatea pensiilor private, ci și planurile 401(k) și orice câștiguri de capital din investiții – statul impozitează până la 5% pe termen lung și 12% pe termen scurt.

Impozitul lunar mediu pe proprietate în Massachusetts este de 5.584 USD. Asistența medicală, utilitățile și transportul sunt mai scumpe decât în New York, ceea ce face ca acesta să fie unul dintre cele mai scumpe state în care să trăiești. Ai avea nevoie de între 1,6 și 1,9 milioane de dolari pentru a te pensiona confortabil. Din 2023, statul a început să perceapă un impozit pe avere de 4% pentru veniturile de peste 1 milion de dolari, care se adaugă la alte impozite deja menționate.

Deși este un loc de vacanță superb, Hawaii se încadrează în categoria locurilor plăcute de vizitat, dar scumpe pentru cei care vor să se mute aici la pensie. În ceea ce privește veniturile din pensie, vă puteți aștepta să fiți impozitat pe pensie.

Centrul de Cercetare și Informare Economică din Missouri plasează Hawaii pe primul loc în topul celor mai scumpe state în care să locuiești, cu un scor al indicelui locuințelor de 313,1.

Aceasta este mai mult decât triplu față de media națională și este urmată în ordine de utilități cu 151,3, transport cu 135 și asistență medicală cu 123,1 puncte. Pe lângă costul vieții, Agenția pentru Managementul Urgențelor din Hawaii amintește că aici au loc frecvent dezastre naturale precum uraganele, tsunami-urile, inundațiile, cutremurele și incendiile de vegetație.

Vestea bună este că este unul dintre cele mai ieftine state de locuit, fără impozite pe venitul din pensii sau pe asigurările sociale și cu locuințe super ieftine. Potrivit Centrului de Cercetare și Informare Economică din Missouri, este al doilea cel mai puțin scump stat din întreaga țară, după Oklahoma. Locuințele se situează la 70,9, cu cea mai mare cifră rezervată pentru asistența medicală la 98,4 puncte – tot sub media națională.

Vestea proastă: situația asistenței medicale pentru seniori este pe locul patru în topul celor mai proaste, ceea ce duce la cel mai slab rating al speranței de viață din țară. Rata mortalității pentru cancer, boala Alzheimer și accidente vasculare cerebrale este cea mai mare din țară, așa că, deși asistența medicală este ieftină, primești ceea ce plătești.

În 2023, Departamentul de Sănătate al Statului Mississippi a declarat accesul deficitar la asistență medicală de calitate din cauza lipsei de finanțare de stat și a asistentelor medicale. Există costuri neprevăzute care vin odată cu impozitarea redusă, iar acesta este unul dintre ele. Uraganele, inundațiile și tornadele fac parte din viața în Mississippi, iar dacă te pensionezi, ar fi bine să fii pregătit pentru aceste posibilități.