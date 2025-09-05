Lisa Henderson, o șoferiță în vârstă de 56 de ani din Marea Britanie, a fost sancționată cu o amendă de 100 de lire sterline (aproximativ 115 euro) pentru că și-a lăsat mașina să depășească cu doar 5 centimetri linia albă de delimitare într-o parcare National Car Parks (NCP) din Newark-on-Trent, comitatul Nottinghamshire, în regiunea East Midlands din Anglia.

Incidentul s-a petrecut pe 9 august într-o parcare NCP din Newark. Lisa Henderson a achitat 1,95 lire sterline (aproximativ 2,25 euro) pentru o oră de parcare, însă a părăsit locul după numai 30 de minute.

Ulterior, Lisa Henderson, mamă a doi copii, a primit o scrisoare de la NCP prin care i se comunica o amendă de 100 de lire sterline (115 euro), însoțită de fotografii care arătau roata din față a Mini-ului său verde depășind ușor linia albă de delimitare, relatează Express și Discover SWNS.

Aceasta a povestit că, atunci când a primit scrisoarea, a crezut că este o glumă.

„Când am primit scrisoarea, am crezut că e o glumă», a spus Lisa. „Nu-mi venea să cred că e adevărat”, a adăugat femeia.

Lisa, care lucrează într-o cafenea și are un salariu minim, a decis să conteste amenda.

Potrivit ei, privită din lateral, mașina sa era abia pe linie și că depășea marcajul cu cel mult 2-3 centimetri.

„Din lateral, se vede foarte clar că sunt abia pe linie. Aș spune că nu e mai mult de 2-3 centimetri peste marcaj”, a declarat Lisa.

În urma contestației depuse, NCP a acceptat să anuleze amenda. Femeia a mărturisit că se simte „ușurată, dar puțin enervată în același timp, pentru că a fost pur și simplu ridicol”.

Deși și-au cerut scuze, reprezentanții NCP au menționat că amenda a fost emisă corect, întrucât vehiculul încălca termenii și condițiile parcării.

Michelle McCarthy, purtătorul de cuvânt al NCP, a explicat că trebuie să se acorde atenție mașinilor parcate peste liniile desemnate, deoarece acest lucru poate afecta semnificativ alți clienți care folosesc parcarea.