Șoferiță din Marea Britanie, amendată după ce a parcat puțin peste linia albă de delimitare
Lisa Henderson, o șoferiță în vârstă de 56 de ani din Marea Britanie, a fost sancționată cu o amendă de 100 de lire sterline (aproximativ 115 euro) pentru că și-a lăsat mașina să depășească cu doar 5 centimetri linia albă de delimitare într-o parcare National Car Parks (NCP) din Newark-on-Trent, comitatul Nottinghamshire, în regiunea East Midlands din Anglia.
Incidentul s-a petrecut pe 9 august într-o parcare NCP din Newark. Lisa Henderson a achitat 1,95 lire sterline (aproximativ 2,25 euro) pentru o oră de parcare, însă a părăsit locul după numai 30 de minute.
Ulterior, Lisa Henderson, mamă a doi copii, a primit o scrisoare de la NCP prin care i se comunica o amendă de 100 de lire sterline (115 euro), însoțită de fotografii care arătau roata din față a Mini-ului său verde depășind ușor linia albă de delimitare, relatează Express și Discover SWNS.
Aceasta a povestit că, atunci când a primit scrisoarea, a crezut că este o glumă.
„Când am primit scrisoarea, am crezut că e o glumă», a spus Lisa.
„Nu-mi venea să cred că e adevărat”, a adăugat femeia.
Lisa, care lucrează într-o cafenea și are un salariu minim, a decis să conteste amenda.
Potrivit ei, privită din lateral, mașina sa era abia pe linie și că depășea marcajul cu cel mult 2-3 centimetri.
„Din lateral, se vede foarte clar că sunt abia pe linie. Aș spune că nu e mai mult de 2-3 centimetri peste marcaj”, a declarat Lisa.
Cum a scăpat șoferița de sancțiune
În urma contestației depuse, NCP a acceptat să anuleze amenda. Femeia a mărturisit că se simte „ușurată, dar puțin enervată în același timp, pentru că a fost pur și simplu ridicol”.
Deși și-au cerut scuze, reprezentanții NCP au menționat că amenda a fost emisă corect, întrucât vehiculul încălca termenii și condițiile parcării.
Michelle McCarthy, purtătorul de cuvânt al NCP, a explicat că trebuie să se acorde atenție mașinilor parcate peste liniile desemnate, deoarece acest lucru poate afecta semnificativ alți clienți care folosesc parcarea.
„Trebuie să fim atenți cu mașinile parcate peste liniile desemnate, deoarece acest lucru poate afecta serios alți clienți care parchează”, a spus aceasta.