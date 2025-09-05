În prezent, lucrările de cadastrare acoperă o suprafață de 5,4 milioane de hectare, la nivelul a 2.743 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri). Finanțarea acestora provine din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri europene și bugete locale.

În anul 2025, lucrările de cadastru au fost finalizate în 52 de UAT-uri, pe o suprafață de 806.718,89 hectare. În total, au fost cadastrate integral 349 de UAT-uri și peste 33.669 de sectoare cadastrale, însumând o suprafață de peste 7,2 milioane de hectare.

Din cele 349 de localități cadastrate complet, 218 au beneficiat de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF). Aceste programe au permis înregistrarea a peste 2.531.478 de imobile.

În prezent, lucrările de cadastru continuă la nivelul întregului UAT în 458 de comune, dintre care 425 beneficiază de fonduri europene. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) are ca obiectiv înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Complementar, proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” vizează lucrări sistematice pentru 5.758.314 hectare, din 660 de UAT-uri rurale, cu o valoare totală de 312.891.155 de euro, reprezentând o investiție majoră în modernizarea sistemului de cadastru.

Românii pot solicita o carte funciară gratuită prin mai multe modalități:

Online prin MyEterra : Crearea unui cont cu autentificare ROeID permite descărcarea gratuită a extrasului pentru informare și a planului cadastral;

: Crearea unui cont cu autentificare ROeID permite descărcarea gratuită a extrasului pentru informare și a planului cadastral; Online cu semnătură electronică sau validare la ghișeu : Dacă nu există cont ROeID, se poate solicita online cu validare automată sau la ghișeu, prezentând o singură dată actul de identitate;

: Dacă nu există cont ROeID, se poate solicita online cu validare automată sau la ghișeu, prezentând o singură dată actul de identitate; Direct la ghișeu: La orice oficiu teritorial ANCPI se completează cererea și se oferă actul de identitate; după confirmare, extrasul se primește gratuit.

Această gratuitate a fost implementată între aprilie și iunie 2025, facilitând accesul cetățenilor la informații despre proprietățile lor. Procesarea cererii durează aproximativ 2-3 zile lucrătoare, eliminând taxa anterioară de 20-25 lei.

Amintim că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este o organizație aflată în subordinea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.