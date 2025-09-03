Avocatul Mihaela Ristea a publicat pe TikTok un clip în care explică metoda prin care un proprietar poate poate pierde un imobil sau un teren.

Aceasta a explicat că, în cazul în care cineva folosește un teren timp de 10 ani, iar proprietarul nu face niciun demers legal, atunci terenul poate fi pierdut prin uzucapiune.

În plus, avocatul a precizat că este important ca proprietarii să se ocupe de acte și să verifice și proprietatea pentru a se asigura că totul este în regulă.

”Dacă altcineva îl folosește mulți ani fără să te opui se numește uzucapiune și se întâmplă dacă o persoană folosește un teren ca și cum ar fi al lui iar proprietarul nu face niciun demers legal. La final, cel care l-a folosit poate deveni proprietar. Am întâlnit multe cazuri când s-au pierdut terenuri valoroase pentru că nu s-au ocupat de acte și nu și-au verificat proprietatea”, spune avocatul Mihaela Ristea pe rețelele de socializare.

Uzucapiunea este un concept juridic tradițional, foarte vechi, care provine din dreptul roman și este încă prezent în dreptul civil modern, inclusiv în România.

Uzucapiunea, cunoscută și sub denumirea de prescripție achizitivă, este un mod legal de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil prin exercitarea unei posesii neîntrerupte și utile pe o perioadă determinată de timp, conform prevederilor legale.

Pentru a putea dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Posesia utilă : posesia trebuie să fie continuă, netulburată, publică și exercitată sub nume de proprietar.

Durata posesiei : termenul variază în funcție de tipul de uzucapiune aplicabil.

Buna-credință : posesorul trebuie să fi avut convingerea că are dreptul asupra bunului.

Justă cauză: în anumite cazuri, posesia trebuie să fie întemeiată pe un titlu translativ de proprietate.

Aceste condiții sunt reglementate de Codul Civil român și pot varia în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz.

În dreptul românesc, uzucapiunea poate fi de mai multe tipuri, în funcție de durata posesiei și de existența unui titlu de proprietate:

Uzucapiunea de 30 de ani: Aceasta nu necesită existența unui titlu de proprietate și poate fi invocată indiferent de buna-credință a posesorului. Uzucapiunea de 10 sau 20 de ani: Aplicabilă în cazul bunurilor imobile individual determinate, aceasta necesită existența unui titlu translativ de proprietate și poate fi invocată doar dacă posesia a fost de bună-credință. Uzucapiunea tabulară: Permite dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil înregistrat în cartea funciară, în anumite condiții stabilite de lege. Uzucapiunea extratabulară: Aplicabilă în cazul bunurilor imobile neînregistrate în cartea funciară, aceasta permite dobândirea dreptului de proprietate prin posesie continuă și utilă.

Fiecare tip de uzucapiune are condiții specifice care trebuie îndeplinite pentru a putea fi invocat cu succes.

Procesul de dobândire a dreptului de proprietate prin uzucapiune implică mai multe etape legale, inclusiv:

Demonstrarea posesiei : Trebuie dovedit că posesia a fost continuă, netulburată și exercitată sub nume de proprietar pe durata prevăzută de lege.

Întocmirea documentației necesare : Este necesar să se adune dovezi care să susțină cererea de uzucapiune, inclusiv acte care să ateste plata impozitelor și alte dovezi ale posesiei.

Depunerea cererii în instanță : Se depune o cerere la instanța competentă, solicitând constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Obținerea unei hotărâri judecătorești: Instanța va analiza dovezile prezentate și va emite o hotărâre care poate confirma dobândirea dreptului de proprietate.

Este recomandat să consultați un avocat specializat în drept civil pentru a vă ghida în acest proces și pentru a vă asigura că toate condițiile legale sunt îndeplinite.