Angela Rusu a povestit recent experiența de la nunta Elenei Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, unde a fost invitată să cânte. Artista a spus că invitația a venit în urma unei întâlniri întâmplătoare, atunci când cânta pe litoral, la o terasă frecventată de fostul șef al statului și soția sa.

Într-una dintre seri, Traian Băsescu a ascultat-o și a fost impresionat, motiv pentru care, în luna iulie, a fost contactată și invitată să participe la marele eveniment programat pe 2 septembrie.

Întrebată ce onorariu a cerut pentru a cânta la nuntă, Angela Rusu a mărturisit că nu a dorit să primească bani, considerând că ar fi nepotrivit să stabilească un tarif pentru fostul președinte. Cu toate acestea, după prestația sa de la nuntă, Traian Băsescu a venit personal și i-a oferit soțului artistei un plic, ca gest simbolic de mulțumire.

Cântăreața a mărturisit că suma primită nu a avut nicio importanță. Pentru ea a contat doar onoarea de a fi prezentă la un astfel de moment special.

„A fost o onoare pentru mine să fiu invitată la nunta fiicei domnului președinte. Vreau să vă spun și cum s-a întâmplat: eu cântam pe litoral, iar dânsul frecventa o terasă cunoscută din Olimp, unde, întâmplător, am cântat într-o seară în care dânsul a fost prezent împreună cu soția. M-a plăcut foarte mult, deci asta se întâmpla în luna iulie, și am fost sunată din partea dânsului, că ar dori ca, pe data de 2 septembrie, să fiu prezentă la nunta Elenei. Normal că primul lucru pe care domnul respectiv l-a întrebat a fost ”Cât costă?” și am zis: ”Ce să coste?”. Nu pot să fac acest lucru, adică să primesc bani de la domnul președinte. Nu și nu și nu, că vrea să plătească. Am ajuns la nuntă, am cântat, am avut momentul meu, după care a venit domnul președinte personal și a dat un plic soțului meu. Nu erau mulți (bani), nu! Pentru mine a fost onoarea de a cânta și nu mai contau banii absolut deloc”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Nunta Elenei Băsescu a fost una fastuoasă, cu peste 600 de invitați care s-au strâns la Palatul Snagov. Petrecerea, organizată într-un cort uriaș amplasat în curtea palatului, a durat până la răsărit, iar ultimii oaspeți, inclusiv socrul mic, au plecat abia la ora 6 dimineața.

Locul ales, aflat la 35 de kilometri de Capitală și înconjurat de pădure și lac, a oferit intimitate totală, iar accesul a fost permis strict celor de pe lista invitaților.

Meniul a combinat preparate tradiționale, precum sarmale, cu delicatese sofisticate, printre care pasta de jambon, rulada de curcan și caviar. Aranjamentele florale au inclus trandafiri, bujori și hortensii, toate în tonuri de roz, culoarea tematică a nunții.

De muzică s-au ocupat și Smiley Band, Aurel Tămaș și Călin Geambașu, nu doar Angela Rusu.