Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu, a trăit astăzi, 1 septembrie, emoții puternice alături de cea mai mică dintre copiii ei, Anastasia, în vârstă de 7 ani, care a pășit în prima zi de școală. Micuța este elevă la renumitul complex educațional privat Laude-Reut din București, unde urmează și frații ei mai mari, Sofia (11 ani) și Traian (9 ani).

Atât Elena Băsescu, cât și tatăl Anastasiei, Cătălin Tomata, au fost prezenți să-și încurajeze fiica. Cei doi au demonstrat încă o dată că reușesc să aibă o relație civilizată de co-parenting, bazată pe respect reciproc.

Pe contul său de Threads, vedeta a postat un mesaj emoționant:

„Într-o clipă, viața se întâmplă. Totuși, mama și tata te vor pune întotdeauna pe primul loc și vor da dovadă de cea mai bună educație parentală comună. Construită pe respect reciproc, recunoștință și apreciere — asta face posibil acest lucru.”

Alături de mesaj, bruneta a publicat trei fotografii: una cu ea și micuța și două cu tatăl și fetița. Pentru această ocazie, vedeta a ales o ținută elegantă, dar îndrăzneață: o rochie neagră, mulată și scurtă, accesorizată cu sandale cu toc, tot negre.

Complexul Educațional Laude-Reut din București este una dintre cele mai prestigioase școli private din România, având ca misiune pregătirea elevilor la standarde academice înalte și promovarea valorilor multiculturalității, cu accent pe educația iudaică.

Admiterea presupune interviuri și testări la limba română, matematică și engleză, iar înscrierile în clasa pregătitoare se fac până la 1 martie, respectiv 1 iunie pentru clasele I-IV. Taxa de testare este de 150 de euro, taxa de înscriere de 650 de euro, iar școlarizarea costă 1.170 de euro pe lună (sau 14.040 de euro anual), incluzând două mese principale, două gustări, cluburi, activități extracurriculare și pregătire suplimentară.

Clasele au un număr maxim de 17 elevi, iar curriculumul pune accent pe limba engleză, limba ebraică, tradiții iudaice, dezvoltare personală, informatică și arte (pian, vioară, arte plastice).

Începând cu clasele primare, elevii au și discipline precum educație civică și științe ale naturii, predate în limba engleză. Uniforma școlară este realizată în parteneriat cu Depot96, care oferă elevilor și modificări gratuite.