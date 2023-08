Se pare că Elena Băsescu a renunțat, momentan, la scena politică. În prezent, ea se focusează pe jurnalism. Vedeta lucrează de câteva luni la Aleph News, pe post de redactor pe domeniu politic.

Paparazzii Click! au surprins-o, zilele trecute, ieșind de la locul de muncă. Vedeta se îndrepta cu pași rapizi spre mașina ei. Fiica lui Traian Băsescu era îmbrăcată din cap până în picioare în negru. Avea un tricou negru, o pereche de pantaloni negri simpli, o pereche de sandale negre și o geantă mare, neagră.

„Elena este redactor pe politic. Chiar mi-a trimis, recent, un coleg, un SMS scris, în care îmi spunea de Eba este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei. Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva, cu foarte multă eleganță.

Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit. Nu are privilegii speciale. Elena vine în redacție și scrie știri și tot așa. Programul e pe ture. De exemplu, prima tură este de la 08.00 la 16.00”, au declarat, în trecut, colegii de muncă ai Elenei Băsescu pentru sursa citată anterior.