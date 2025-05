Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a votat duminică și, la ieșirea de la secția de votare, a declarat că a ales să voteze pentru ca România să rămână pe calea europeană, cu un președinte capabil să unească românii.

„Am votat astăzi cu încredere şi speranţă. Am votat cu încredere că România poate şi trebuie să rămână pe drumul său european, pe drumul său transatlantic. Am votat pentru stabilitate şi pace socială, dar mai ales am votat cu gândul la copiii mei şi la viitorul lor, aşa cum am votat cu gândul la români, la toţi românii, indiferent unde i-a purtat viaţa.

Eu cred că avem nevoie de un preşedinte care să reuşească să-i reunească pe români, pentru că eu cred că cea mai importantă problemă a acestei ţări acum este fractura uriaşă dintre români. Ne trebuie un preşedinte care să respecte Constituţia, ne trebuie un preşedinte care să-i respecte şi să-i iubească pe români şi ne trebuie un preşedinte care să se sacrifice pentru binele acestei ţări şi pentru binele fiecărui cetăţean”, a spus Mihai Fifor într-un videoclip postat pe contul său de Facebook, filmat după ce a ieşit din secţia de votare.