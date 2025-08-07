Proiectul Defence, Security and Resilience Bank atrage atenția prin amploarea susținerii internaționale și obiectivele sale strategice. Inițiativa își propune să sprijine națiunile membre NATO și statele aliate în atingerea obiectivelor de investiții în apărare. Noul cadru financiar este rezultatul colaborării între guverne, experți financiari și actori politici de prim rang.

Defence, Security and Resilience Bank este un proiect strategic susținut de un grup de lucru internațional. Inițiativa a fost aprobată de un grup operativ de nivel înalt, format din oficiali britanici și europeni.

Printre aceștia se numără Rachel Reeves, ministrul de Finanțe al Marii Britanii, și John Healey, secretar britanic al Apărării. Obiectivul noii instituții este de a sprijini statele care s-au angajat să aloce 5% din PIB pentru apărare, în acord cu deciziile luate la summitul NATO din iunie 2025.

Decizia privind înființarea DSRB a fost susținută și de Parlamentul European. Deputații europeni au votat o rezoluție prin care încurajează crearea acestei bănci, care va avea rolul de a finanța achiziții esențiale pentru apărare și de a stimula lanțurile de aprovizionare din NATO, Uniunea Europeană și statele partenere din regiunea Indo-Pacific. Structura instituției și planul operațional au fost dezvoltate de DSRB Development Group.

Defence, Security and Resilience Bank beneficiază de susținerea a cinci instituții bancare de renume de pe ambele maluri ale Atlanticului. Printre acestea se regăsesc Commerzbank AG, ING Group N.V., JPMorganChase, Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW) și RBC Capital Markets.

Aceste bănci vor contribui la înființarea unei noi entități multilaterale care să conecteze piețele de capital cu domeniul securității internaționale.

Implicarea acestor lideri financiari reprezintă un pas semnificativ în realizarea DSRB. Conform comunicatului, prezența acestor actori în proiect oferă un semnal clar că sectorul financiar susține un model inovator pentru consolidarea apărării globale. Experiența și credibilitatea acestor instituții sunt esențiale pentru atragerea capitalului privat.

Un aspect esențial al DSRB este aducerea capitalului privat în centrul strategiei de descurajare. Potrivit lui Rob Murray, director executiv al DSRB Development Group și fost șef al inovației în cadrul NATO:

„De prea mult timp, am subestimat rolul capitalului în apărare. Băncile care se alătură astăzi înţeleg că descurajarea necesită sprijin financiar – şi această nouă instituţie este construită pentru a-l oferi”.

Băncile implicate vor avea un rol esențial în furnizarea expertizei privind mecanismele de împrumut suveran, structuri de capital, ratinguri financiare și gestionarea riscurilor.

Prin aceste contribuții, DSRB va fi capabilă să mobilizeze rapid și eficient resursele necesare pentru consolidarea apărării colective.

DSRB redefinește modelul tradițional de securitate prin integrarea parteneriatului financiar în politica de descurajare.

„Nu este vorba doar despre finanţarea apărării, ci despre modul în care definim politica de descurajare în era modernă. În secolul al XX-lea, descurajarea însemna mobilizare industrială. În secolul al XXI-lea înseamnă parteneriat financiar”, a declarat Kevin Reed, preşedintele DSRB Development Group.

Noua instituție va funcționa ca un canal de mobilizare a capitalului global pentru susținerea proiectelor strategice din domeniul apărării.

Obiectivul său este să creeze o punte între guverne, investitori și industrie pentru a răspunde provocărilor geopolitice contemporane.

Potrivit planului prezentat, în lunile următoare vor fi anunțate noi parteneriate strategice. Se așteaptă ca alte bănci de top, firme de investiții internaționale și guverne să se alăture inițiativei. În luna septembrie vor începe negocierile pentru definirea arhitecturii instituționale a noii bănci.

Defence, Security and Resilience Bank este concepută ca un mecanism financiar robust, capabil să ofere sprijin națiunilor aliate din NATO și regiunii indo-pacifice.

Scopul său este de a valorifica instrumentele pieței de capital pentru a asigura capacitatea de răspuns în fața amenințărilor sistemice.

DSRB Development Group joacă un rol central în procesul de creare a noii bănci internaționale. Grupul este o corporație nonprofit care colaborează cu guverne, instituții financiare și reprezentanți ai industriei de apărare.

Misiunea sa este de a construi o infrastructură financiară care să permită dezvoltarea de soluții durabile pentru provocările de securitate ale secolului XXI.

Organizația acționează ca un organism internațional de coordonare, având ca obiectiv sprijinirea ecosistemelor aliate de apărare și securitate. Inițiativa DSRB este parte a unei viziuni globale ce urmărește crearea unui mecanism solid pentru prevenire, pregătire și reacție în fața riscurilor emergente.