Pentru a putea merge la sigur și a evita neplăcerile în ziua mutării, există câteva criterii de alegere a firmei prestatoare. Inclusiv o companie de mutări București poți căuta, chiar dacă nu locuiești sau nu te muți acolo. Iată mai jos aspectele de care este bine să ții cont.

Prezența în mediul online a oricărui prestator de servicii, din orice domeniu, este foarte importantă. Practic, este amprenta sa online, cartea de vizită virtuală, iar dacă tot ce vezi e un cont sau o pagină în social media neactualizată și umplută parcă cu postări din care nu înțelegi ce a dorit să comunice, mai bine treci mai departe către următoarea firmă ce declară că se ocupă cu mutări mobilă.

Are un punct în plus cine deține și un site de prezentare, însă, de asemenea – dacă pare neprofesionist și nu conține o prezentare autentică, un semn de întrebare tot trebuie să apară. Poți adăuga firma pe lista scurtă, dar cu un semn de întrebare în dreptul acesteia, semn că poți găsi pe cineva mai de încredere în continuarea căutării.

O firmă fără istoric vizibil sau înființată cu doar câteva luni în urmă implică un grad mai mic de încredere. Dacă nu este momentul potrivit să riști chemând oameni neexperimentați, având mobilă multă, grea sau scumpă de mutat, mult mai potrivit este să alegi una dintre firmele care sunt în piață de ani buni. Dacă au rezistat pe piață, înseamnă că au făcut ceva bine!

Spre exemplu, în zona de mutări București sunt o mulțime de firme care se ocupă cu mutările și care activează în mod profesionist, fiind pregătite cu tot ce e necesar și având deprinderile necesare, care se bucură de clientelă în mod constant ani la rând, însă sunt și mulți oameni care, din oportunism, se aruncă brusc în a anunța astfel de servicii fără să fie pregătiți cu autospeciala de transport, fără să stăpânească tehnici de manipulare a mobilei pe scări și așa mai departe. Dacă le merge, continuă – în caz contrar, schimbă domeniul de activitate.

Pare contraintuitiv, însă a verifica ce servicii adiacente prestează firma care anunță că face mutări mobilă este o acțiune care te lămurește dacă aceasta face eforturi înspre a întâmpina nevoile clienților cu adevărat sau face numai minimul necesar, lăsându-și clienții să se descurce singuri cu situațiile ce apar.

Dacă serviciul per se de mutări mobilă presupune ambalarea mobilei, manipularea ei până la autovehiculul de transport, transportarea ei, manipularea de la autovehicul până la adresa de destinație și dezambalarea, ei bine, o firmă poate face mai mult de atât. Poate demonta și remonta piesele de mobilier, poate depozita mobila pentru un timp sau o poate debarasa. Mulți clienți au nevoie de aceste servicii adiacente, iar cine le poate oferi dovedește preocupare față de nevoile clienților și capacitatea de a se pune în locul lor pentru a îi putea ajuta cât mai bine.

Ține cont de aceste lucruri atunci când cauți pe cineva care să îți mute mobila și vei merge la sigur cu o firmă capabilă!