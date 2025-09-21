Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, îi sfătuiește pe consumatori să se orienteze către furnizorii care au tarife sub nivelul de 1,3 lei/kWh, pragul de plafonare aplicat până la 1 iulie, pentru a-și putea reduce facturile la electricitate. Oficialul a precizat că în prezent există trei oferte comerciale sub acest plafon, fără a menționa însă numele companiilor.

Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Ivan a relatat despre discuțiile purtate cu reprezentanții FMI, subliniind că eliminarea plafonării contribuie la o mai mare competiție pe piață și la scăderea prețurilor: „pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți”.

Totodată, ministrul a precizat: „Sunt deja 3 oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat prețul până la 1 iulie”.

Cu doar câteva zile înainte, el declarase într-o conferință de presă că prețul mediu al energiei pe piața internă este de 1,5 lei/kWh, al patrulea cel mai ridicat din Uniunea Europeană și peste media comunitară de 1,28 lei/kWh. Încă din vară, Ivan i-a încurajat pe români să-și schimbe furnizorul, reamintind că procedura este gratuită și poate fi finalizată într-o zi lucrătoare.

Datele publicate de ANRE arată că cel mai mic tarif pentru contractele noi este cel al Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh. Urmează Nova Power & Gas, cu 1,12 lei/kWh, și Grenerg, care oferă energie la 1,2 lei/kWh. Acesta din urmă este un jucător relativ nou în topul furnizorilor ieftini, însă a intrat recent în atenția autorităților după ce a fost sancționat de ANRE cu 740.000 lei pentru 84 de abateri, printre care și schimbarea furnizorului fără acordul clienților.

ANRE a explicat în urma controlului că „în ceea ce privește sesizările referitoare la schimbarea abuzivă a furnizorului (consumatorii primeau facturi din partea societății GRENERG, deși nu aleseseră acest furnizor), controlul s-a finalizat cu o amendă în cuantum total de 340.000 lei, în care 34 de fapte au fost sancționate cu câte 10.000 de lei fiecare”.

George Niculescu, președintele instituției, a transmis un avertisment ferm companiilor din piață: „Faptul că românii au primit facturi de la un furnizor pe care nu l-au ales, precum și faptul că au fost facturați nerespectând reglementările ANRE, este inacceptabil. Le transmit tuturor furnizorilor de energie: practicile de manipulare, inducerea în eroare sau folosirea frauduloasă a datelor clienților NU vor fi tolerate. Consumatorilor le transmit că NU sunt singuri: ANRE va interveni cu toată fermitatea în astfel de cazuri”.