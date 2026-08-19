Atac cibernetic masiv în Letonia. Datele a 1,2 milioane de persoane și 200.000 de companii au fost furate
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Letonia a fost ținta unui atac cibernetic de amploare, în urma căruia au fost sustrase date despre aproximativ 1,2 milioane de persoane și 200.000 de companii. Premierul Andris Kulbergs a avertizat că incidentul a devenit o problemă de securitate națională.
Atacatorii au obținut nume, adrese, informații despre plăți și vehicule
Atacul cibernetic a avut loc săptămâna trecută și a vizat Direcția pentru siguranța traficului rutier din Letonia (CSDD), potrivit informațiilor transmise marți de autoritățile letone.
Amploarea incidentului este semnificativă în raport cu populația țării. Letonia are aproximativ 1,9 milioane de locuitori, iar datele sustrase privesc circa 1,2 milioane de persoane.
Alte aproximativ 200.000 de companii au fost afectate.
Informațiile compromise includ numele și prenumele persoanelor, adresele acestora, detalii referitoare la plăți și numerele plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor. Autoritățile nu au stabilit deocamdată cine se află în spatele atacului.
Atât autoritatea responsabilă de securitatea cibernetică, cât și CSDD au avertizat că informațiile sustrase ar putea fi folosite în mod abuziv.
Autoritățile nu exclud posibilitatea ca atacul să fi fost lansat din străinătate
Premierul Letoniei, Andris Kulbergs, a declarat că în acest moment nu poate fi exclusă ipoteza potrivit căreia operațiunea cibernetică ar fi fost desfășurată dintr-o altă țară.
Nu există însă, pe baza informațiilor prezentate până acum, o atribuire oficială a atacului unui anumit stat sau grup.
Șeful guvernului a cerut declanșarea unor investigații pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul și identificarea responsabililor.
Kulbergs a criticat totodată Direcția pentru siguranța traficului rutier pentru întârzierea cu care guvernul a fost informat despre compromiterea datelor.
Premierul s-a declarat neplăcut surprins de ceea ce consideră a fi probleme privind securitatea IT în unele autorități de reglementare și instituții ale statului.
Al doilea incident cibernetic grav într-o perioadă scurtă
Atacul asupra CSDD nu este primul incident major cu care se confruntă Letonia în ultimele luni. Premierul a amintit că, în luna iunie, administrația națională forestieră a fost, la rândul său, ținta unui atac cibernetic.
Două incidente considerate grave într-un interval atât de scurt reprezintă, în opinia șefului guvernului, un semnal că autoritățile trebuie să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea sistemelor informatice.
Andris Kulbergs a arătat că problema nu mai poate fi privită exclusiv din perspectiva funcționării infrastructurii IT, ci trebuie tratată drept o chestiune de securitate națională.
Letonia este membră a Uniunii Europene și NATO și are graniță directă cu Rusia și Belarus. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili originea atacului și modul în care au fost compromise sistemele informatice.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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