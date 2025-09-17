Dacă ai cont sau card la BCR, Banca Transilvania, BRD, CEC Bank, ING, Raiffeisen sau Revolut, această măsură te privește direct. Toate băncile vor fi obligate, conform legilor europene, să îți permită să îți vezi și să îți gestionezi toate conturile și depozitele dintr-o singură aplicație.

De exemplu, dacă ai contul principal pentru salariu la BCR, dar mai ai și cont și card la Banca Transilvania, sau un depozit la Raiffeisen, măsura Open Banking se aplică și ție.

Cum funcționează la fiecare bancă?

BCR – prin aplicația George există opțiunea gratuită „Multibanking”. Poți vedea soldurile, istoricul tranzacțiilor și alte detalii pentru conturi de la Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, Revolut și UniCredit în timp real.

– prin aplicația există opțiunea gratuită „Multibanking”. Poți vedea soldurile, istoricul tranzacțiilor și alte detalii pentru conturi de la în timp real. Banca Transilvania – prin aplicația NEO Control , clienții pot adăuga conturi de la alte bănci sau fintech-uri ( Revolut, ING, BCR, UniCredit ) folosind agregatorul FINQware . Se pot vedea detalii și tranzacții ale conturilor externe.

– prin aplicația , clienții pot adăuga conturi de la alte bănci sau fintech-uri ( ) folosind agregatorul . Se pot vedea detalii și tranzacții ale conturilor externe. Raiffeisen Bank – prin aplicația Smart Mobile , clienții pot vedea informații despre conturile deținute la BCR și Revolut . Nu se pot face plăți.

– prin aplicația , clienții pot vedea informații despre conturile deținute la . Nu se pot face plăți. Revolut – prin aplicația Revolut, poți vedea detalii, solduri și istoricul conturilor de la Banca Transilvania, ING și UniCredit. Serviciul este gratuit. Nu se pot face plăți.

Open Banking oferă acces sigur la datele tale financiare din alte instituții, permițând transparența și servicii personalizate. Poate fi utilizat pentru plăți, permițându-ți să efectuezi tranzacții direct din contul tău bancar prin furnizorii de servicii terți (TPP).

Open Banking este reglementat de autoritățile financiare pentru a se asigura că furnizorii respectă liniile directoare stricte pentru a proteja datele clienților și pentru a menține securitatea. Folosește metode sigure pentru a transmite și a stoca date.