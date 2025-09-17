Deputatul minorităților naționale Gheorghe Nacov, inițiatorul proiectului, a arătat că ordinul anual al ministrului Mediului privind cotele de recoltă este un act administrativ care poate fi atacat în instanță. Potrivit lui, acest lucru se întâmplă an de an, iar suspendarea imediată a ordinului ar putea crea dezechilibre în natură și pagube în rândul populațiilor de vânat.

Nacov a explicat că proiectul de lege introduce o excepție de la Legea contenciosului administrativ, pentru ca suspendarea să producă efecte doar după rămânerea definitivă a hotărârii.

„Din păcate, am ajuns să vorbim în unele cazuri despre vânătoare, care este o activitate cu scop ecologic, ca despre apărare civilă în unele situaţii. În Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic este prevăzut că ministrul Mediului în fiecare an emite un ordin, până la data de 15 mai, cu toate speciile care vor fi vânate şi în ce cote. Fiind un act administrativ, acesta poate fi atacat în instanţă, la Curţile de apel, lucru care se întâmplă an de an, iar o eventuală suspendare a acestui act administrativ ar crea grave dezechilibre în natură, ar aduce la pagube enorme în ceea ce priveşte populaţiile de vânat, prin stricarea unui echilibru existent. (…) Acest proiect de lege instituie o excepţie de la Legea contenciosului administrativ, astfel încât acest ordin să poată fi suspendat, dar după ce hotărârea de suspendare rămâne definitivă, astfel încât să fie posibilă intervenţia atât la atacurile de urs brun, cât şi intervenţia în cazul şacalilor sau pagubelor cauzate de mistreţi în lanurile agricole”, a declarat Nacov.

În timpul dezbaterilor, deputatul PNL Ciprian Dobre a susținut că măsura este necesară, amintind cazul recent al unui bărbat din județul Mureș atacat grav de o ursoaică în timp ce aduna fân. El a spus că amânarea unor intervenții ferme, precum extragerea unui număr mare de exemplare, duce la noi victime.

„Asistăm deja la un spectacol grotesc, în care specia umană este fără apărare în faţa ursului. Faptul că întârziem o intervenţie fermă, şi anume extragerea a mii de exemplare din păduri, va crea în continuare victime”, a declarat Dobre.

Și deputatul UDMR Konczei Csaba a declarat că lipsa posibilității de intervenție asupra unor specii precum ursul brun poate provoca pierderi de vieți omenești și pagube în culturile agricole. El a afirmat că pentru siguranța cetățenilor și a bunurilor lor este necesară reglementarea propusă, astfel încât hotărârile de suspendare să devină executorii doar după ce sunt definitive.

„Lipsa posibilităţii de intervenţie asupra unor specii precum ursul brun poate genera pierderi de vieţi omeneşti. (…) Pentru siguranţa vieţii cetăţenilor, precum şi pentru integritatea bunurilor acestora este necesară reglementarea propusă care stabileşte momentul la care o hotărâre de suspendare devine executorie. UDMR a susţinut şi va susţine în continuare toate iniţiativele care vin în soluţionarea problemei urşilor, în scopul protejării vieţii omeneşti, a bunurilor acestora şi pentru protejarea fermelor”, a argumentat deputatul.

Deputatul Ștefan Ovidiu Popa a transmis, la rândul său, că adoptarea Pl-x nr. 216/2025 reprezintă un pas important pentru siguranța oamenilor și menținerea echilibrului natural. El a arătat că autoritățile vor avea posibilitatea să intervină prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de animale sălbatice.

În opinia sa, contextul demonstrează urgența reglementării, având în vedere creșterea prezenței urșilor față de anul trecut. El a precizat că noua lege oferă instrumentele necesare pentru o intervenție rapidă și responsabilă atunci când viața și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol.

„Prin modificarea adoptată astăzi, autoritățile vor avea posibilitatea de a interveni prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de aceste animale sălbatice. Este o măsură echilibrată și un pas important pentru siguranța oamenilor, dar și pentru menținerea echilibrului natural. Contextul ne arată clar urgența acestei reglementări, prezența urșilor crescând semnificativ față de anul trecut. Fără posibilitatea de a acționa urgent în astfel de situații, se ajunge mult prea des la tragedii. Această lege oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid și responsabil, atunci când viața și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol”, a transmis și deputatul Ștefan Ovidiu Popa într-o postare pe Facebook.

Inițiativa a fost sprijinită și de alți parlamentari, printre care deputatul SOS România Nicolae-Mirel Ion și deputatul AUR Daniel-Răzvan Biro, care au atras atenția că fenomenul creșterii populației de urși ia amploare și afectează tot mai multe comunități.

Deputatul USR Allen Coliban a atras însă atenția asupra formulării inițiale a propunerii, care viza toate ordinele de cote pentru toate speciile. El a reamintit că pentru urs există deja Ordonanța 81/2021, care permite primarilor să organizeze echipe de intervenție. Coliban a susținut un amendament pentru restrângerea prevederilor doar la speciile de urs și șacal, considerând că acestea creează cele mai mari probleme.

„Propunerea, în forma actuală, face trimitere la toate ordinele de recoltare, toate ordinele de cote pentru toate tipurile de specii. Dacă ne uităm în istorie, cei care au suspendat astfel de ordine în trecut le-au suspendat pentru privighetori, în mare parte pentru specii de păsări. (…) Pentru urs avem Ordonanţa 81 din 2021 care dă posiblitatea primarilor să organizeze echipele de intervenţie şi să ia toate măsurile necesare in urma unor evaluări de risc”, a spus Coliban.

Amendamentul a fost adoptat cu 122 de voturi „pentru”, 38 „împotrivă” și 48 de abțineri. În forma finală, legea se referă exclusiv la măsurile privind intervențiile asupra exemplarelor de urs brun și șacal.