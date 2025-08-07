La o săptămână după ceremonia de înmormântare, Mihaela Rădulescu a publicat un clip video emoționant pe rețelele de socializare, în care apare alături de Felix, cântând împreună într-o mașină.

Melodia aleasă pentru acest moment simbolic este „Walkin’ in the sunshine”, o piesă în timpul căreia austriacul pare vizibil fericit. Clipul a fost însoțit de un mesaj profund și sensibil, asemănător unei scrisori de dragoste adresate celui plecat, care transmite iubirea ei peste barierele timpului și spațiului.

În postarea sa, Mihaela Rădulescu a vorbit despre intensitatea și autenticitatea iubirii lor, subliniind cât de mult s-au completat și cât de fericiți au fost împreună. A transmis un mesaj încurajator pentru cei care caută iubirea adevărată și a promis că va continua să ducă mai departe ceea ce au construit împreună.

De asemenea, a mulțumit discret tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente grele, menționând că va rămâne aproape de oamenii care l-au respectat și iubit pe Felix.

„L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale spre fericire. Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu îți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie până la capăt”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident tragic petrecut în Italia. Sportivul se afla alături de Mihaela când a avut loc incidentul. În timpul unui salt cu paramotorul, aparatul s-a prăbușit în piscina unui hotel, iar impactul a fost fatal. Moartea sa a venit ca un șoc pentru cei care îl admirau pentru curajul și performanțele sale unice.

„Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat TUTUROR, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată. Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut-o mereu. Așa cum ai făcut-o și tu pentru mine. Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine. Va urma”, a conchis Mihaela Rădulescu.

În data de 30 iulie, Felix Baumgartner a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii discrete, organizate în secret, la care au luat parte doar membrii familiei și apropiații. Chiar dacă evenimentul nu a fost public, amintirea sportivului a fost onorată cu respect, în spiritul vieții pe care a dus-o: una dedicată depășirii limitelor și aventurii.

Cunoscut la nivel mondial pentru saltul său istoric din stratosferă, de la altitudinea de 39.000 de metri, realizat în toamna anului 2012, Felix Baumgartner a intrat în Cartea Recordurilor și în memoria colectivă ca un pionier al sporturilor extreme.

Pentru Mihaela Rădulescu, însă, el a fost mai mult decât un sportiv legendar – a fost partenerul care i-a fost alături timp de peste un deceniu, într-o poveste de dragoste rară, profundă și de neuitat.