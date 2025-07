Felix Baumgartner a murit în timpul unei vacanțe în Italia, în urma unui incident aviatic produs în complexul Le Mimose Family Resort, situat în Porto Sant’Elpidio.

Sportivul austriac se afla la bordul unei parapante motorizate, care a pierdut brusc altitudine și s-a prăbușit între două piscine ale complexului. Impactul s-a produs la doar zece metri de Giuseppe Frigerio, un paramedic italian aflat în vacanță, care a fost primul ce a încercat să acorde ajutor de urgență.

Frigerio, originar din Erba, se pregătea să participe la un turneu de darts organizat în incinta stațiunii. Cu doar câteva minute înainte de începerea competiției, în jurul orei 15:55, a observat cum aparatul de zbor scade rapid în înălțime.

Parapanta s-a prăbușit cu violență, generând panică în rândul turiștilor aflați în apropiere. Martorul a povestit ulterior presei locale că scena a fost una cu totul ieșită din comun.

Am ajuns cu câteva minute mai devreme la locul evenimentului: la ora 15.55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbușit ca o rachetă între două piscine ale resortului”, a povestit paramedicul, citat de site-ul La Provincia .

După impact, Frigerio a contactat imediat serviciul de urgență 112 și a transmis operatorului toate detaliile despre starea victimei.

El a informat că persoana implicată în accident era inconștientă și respira cu dificultate, motiv pentru care autoritățile au mobilizat de urgență mai multe echipaje, inclusiv un elicopter medical.

Până la sosirea echipelor de intervenție, Giuseppe Frigerio și o asistentă medicală din Milano, aflată de asemenea în vacanță, au reușit să-l elibereze pe sportiv din sistemul motorizat al parapantei.

Cei doi au început manevrele de resuscitare, alternând masajul cardiac, în momentul în care bărbatul a intrat în stop cardiac. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor de pe ambulanță, care au utilizat și un defibrilator, viața lui Baumgartner nu a mai putut fi salvată.

Eu și o asistentă medicală din Milano, și ea oaspete în stațiune, l-am eliberat din dispozitivul motor și am început să alternăm masajul cardiac când a intrat în stop cardiac”, a mai spus Frigerio.

În urma incidentului a fost rănită și o animatoare a resortului, potrivit declarațiilor martorului. Aceasta a suferit o rană ușoară și a fost transportată la spital pentru evaluare, fără să fie în pericol.

Potrivit martorilor, impactul a fost extrem de violent, iar persoanele aflate în apropiere au fost profund marcate.

Imaginile puternice și încercarea nereușită de a salva viața sportivului l-au marcat profund. Abia câteva ore mai târziu, în drum spre casă, el avea să afle din știrile radio cine fusese de fapt victima accidentului.

Giuseppe Frigerio a fost informat dintr-un buletin de știri că victima era nimeni altul decât BASE jumperul și parașutistul austriac Felix Baumgartner. Potrivit acestuia, informațiile inițiale sugerau un posibil infarct.

„Abia în acel moment am înțeles că era vorba de bărbatul pe care încercasem să îl salvez în sat. La radio s-a vorbit despre posibile probleme la inimă, asta am crezut și eu când am văzut scena, pentru că bărbatul părea că nu a reacționat deloc la cădere”, a spus el.