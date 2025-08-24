Carmen Harra a dezvăluit motivele pentru care familia lui Felix Baumgartner nu o acceptă pe Mihaela Rădulescu.

Harra a explicat că vedeta de televiziune ar avea drepturi asupra averii, însă confruntarea cu rudele este extrem de crâncenă.

Potrivit declarațiilor făcute pentru România TV, Carmen Harra a menționat că Mihaela are drepturi legale asupra casei, însă bătălia este dificilă, pentru că nici autoritățile nu par să îi fie favorabile, iar familia lui Felix s-a opus constant prezenței ei în viața fiului lor.

Harra a adăugat că familia lui Felix Baumgartner nu a plăcut-o niciodată pe Mihaela și că este important ca ea să continue lupta, chiar dacă șansele sunt de 50-50, subliniind că ar fi trebuit să moștenească mult mai mult decât această casă și că o bună parte din banii lui Felix ar fi trebuit să îi revină.

„Da, probabil că la casă ea are drepturi, însă bătălia e foarte crâncenă, pentru că nu pare nici autoritățile nu sunt de partea ei, dar în special familia e foarte înversunată contra ei, cred că familia nu a plăcut-o niciodată. Părerea mea este că e bine să se lupte, să încerce. Șansele sunt însă 50-50. Să sperăm însă că se va face dreptate pentru că iar fi trebuit să moștenească chiar mult mai mult decât această casă și o bună parte din banii lui Felix trebuiau să meargă de fapt la ea”, a spus Carmen Harra, potrivit sursei citate.

De asemenea, ea a explicat că Mihaela și Felix Baumgartner nu au fost apropiați de familia acestuia din cauza situației tensionate, iar părinții nu au simpatizat-o niciodată și i-au creat diverse probleme.

Harra a mai spus că din acest motiv, cei doi au trăit o viață retrasă, doar împreună, și că familia acum încearcă să o elimine complet și să nu-i lase nimic, ceea ce este extrem de nedrept.

În ciuda dificultăților, Carmen Harra a concluzionat că trebuie să existe speranța ca lucrurile să se termine pozitiv pentru Mihaela, deși este foarte greu să te lupți cu autoritățile și cu această familie.