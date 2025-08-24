Carmen Harra analizează situația Mihaelei Rădulescu, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner
Carmen Harra a dezvăluit motivele pentru care familia lui Felix Baumgartner nu o acceptă pe Mihaela Rădulescu.
Harra a explicat că vedeta de televiziune ar avea drepturi asupra averii, însă confruntarea cu rudele este extrem de crâncenă.
Potrivit declarațiilor făcute pentru România TV, Carmen Harra a menționat că Mihaela are drepturi legale asupra casei, însă bătălia este dificilă, pentru că nici autoritățile nu par să îi fie favorabile, iar familia lui Felix s-a opus constant prezenței ei în viața fiului lor.
Harra a adăugat că familia lui Felix Baumgartner nu a plăcut-o niciodată pe Mihaela și că este important ca ea să continue lupta, chiar dacă șansele sunt de 50-50, subliniind că ar fi trebuit să moștenească mult mai mult decât această casă și că o bună parte din banii lui Felix ar fi trebuit să îi revină.
„Da, probabil că la casă ea are drepturi, însă bătălia e foarte crâncenă, pentru că nu pare nici autoritățile nu sunt de partea ei, dar în special familia e foarte înversunată contra ei, cred că familia nu a plăcut-o niciodată.
Părerea mea este că e bine să se lupte, să încerce. Șansele sunt însă 50-50. Să sperăm însă că se va face dreptate pentru că iar fi trebuit să moștenească chiar mult mai mult decât această casă și o bună parte din banii lui Felix trebuiau să meargă de fapt la ea”, a spus Carmen Harra, potrivit sursei citate.
Părinții lui Felix n-au vrut-o pe Mihaela Rădulescu în viața fiului lor și i-au creat tot felul de probleme
De asemenea, ea a explicat că Mihaela și Felix Baumgartner nu au fost apropiați de familia acestuia din cauza situației tensionate, iar părinții nu au simpatizat-o niciodată și i-au creat diverse probleme.
Harra a mai spus că din acest motiv, cei doi au trăit o viață retrasă, doar împreună, și că familia acum încearcă să o elimine complet și să nu-i lase nimic, ceea ce este extrem de nedrept.
În ciuda dificultăților, Carmen Harra a concluzionat că trebuie să existe speranța ca lucrurile să se termine pozitiv pentru Mihaela, deși este foarte greu să te lupți cu autoritățile și cu această familie.
„Pur și simplu cred că părinții nu au simpatizat-o niciodată, n-au vrut-o în viața fiului lor și i-au creat tot felul de probleme, de aceea ei cred că au avut o viață retrasă de familie și au trăit doar ei doi și două.
Nu s-au văzut prea mult cu familia, iată însă acum oportunitatea lor de a o elimina complet și de a nu o lăsa să primească nimica. Sigur că este foarte nedrept, însă este extrem de greu să te bați cu autoritățile acolo și special cu această familie.
Deci să sperăm că ceva pozitiv se întâmplă și pentru ea”, a mai spus Harra despre situația Mihaelei Rădulescu.