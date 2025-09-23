Sport Klub anunță dispariția lui Nikola „Niki” Pilic, marele antrenor și îndrumător al lui Novak Djokovic. Fostul tenismen croat, care s-a stins la 86 de ani, a rămas în memoria iubitorilor sportului și ca adversar redutabil al lui Ilie Năstase pe teren.

Potrivit Sport Klub, Novak Djokovic traversează un moment de mare durere, după moartea celui pe care îl considera „părintele său în tenis”.

La vârsta de 86 de ani, Nikola Pilic și-a găsit sfârșitul în orașul Opatija, pe coasta Croației.

De-a lungul carierei, Niki Pilic a condus echipa Germaniei de Cupa Davis din postura de căpitan, rol în care a adus triumfuri importante și a scos la lumină noi talente ale tenisului.

Nikola „Niki” Pilic s-a născut pe 27 august 1939 în Split, pe atunci parte a Regatului Iugoslavia. A început să practice tenisul la o vârstă mai mare, schimbându-și bicicleta cu o rachetă de tenis, un gest care i-a marcat destinul.

În perioada adolescenței, a început să practice tenisul la Clubul Firule din Split, în paralel cu studiile în domeniul construcțiilor navale la liceul tehnic din oraș. După absolvire, a încercat să se înscrie la o școală superioară în Zagreb, dar, neîndeplinind criteriile de admitere, a continuat studiile la Novi Sad, specializându-se în administrație publică la o școală superioară de acest profil.

Născut la Split, Nikola Pilic a intrat în istoria tenisului german, reușind să ghideze echipa spre primul său titlu de Cupa Davis în 1988, iar mai apoi spre alte două succese, în 1989 și 1993.

În palmaresul său strălucesc și triumfurile din 2005, cu Croația, și din 2010, alături de Serbia, performanțe care l-au consacrat drept primul căpitan capabil să aducă trofeul Cupei Davis pentru trei țări diferite.

Ca jucător, momentul de vârf al lui Nikola Pilic a fost finala de la Roland Garros din 1973, unde a trebuit să se recunoască învins în fața lui Ilie Năstase, care s-a impus cu 6-3, 6-3, 6-0.

Singurul său titlu de Grand Slam a venit la dublu, în 1970, când a triumfat la US Open.

În 1970, făcând echipă cu Pierre Barthes, Nikola Pilic a reușit să învingă în ultimul act perechea legendară Roy Emerson – Rod Laver, impunându-se cu 6-3, 7-6, 4-6, 7-6.

Între anii 2015 și 2017, Nikola Pilic a activat ca și consilier al Federației Germane de Tenis (DTB).