Ion Țiriac a dezvăluit o perioadă tulbure din prietenia sa legendară cu Ilie Năstase, o relație de amiciție care durează de peste jumătate de secol. Cei doi giganți ai tenisului românesc, care au cucerit împreună arenele internaționale și au luptat pentru România la Cupa Davis, au trecut și prin momente de răceală. Un episod de neuitat din anul 1973 i-a despărțit pentru un an întreg!

Ion Țiriac a povestit că totul a pornit de la o grevă faimoasă, în care majoritatea jucătorilor de tenis din ATP au boicotat turneul de tenis de la Wimbledon, în semn de protest pentru excluderea lui Nikola Pilić, un jucător iugoslav care fusese interzis pentru că refuzase să participe la Cupa Davis.

„Am decis să fim solidari și să nu jucăm. Din cei 128 de jucători, 123 am boicotat turneul. Năstase a fost însă printre cei câțiva care au trădat”, a spus omul de afaceri, fără să-și ascundă încă dezamăgirea.

El a continuat dezvăluirile, menționând că Ilie Năstase a încercat să justifice decizia sa printr-un așa-zis ordin de la Nicolae Ceaușescu, președintele României la acea vreme, pe care însă Ion Țiriac îl consideră o simplă scuză.

Această neînțelegere s-a lăsat cu tăcere totală între cei doi timp de un an, iar pentru Ilie Năstase nu a fost, totuși, un an memorabil. Deși era numărul 1 mondial, a pierdut în sferturile de finală ale turneului de tenis pe care colegii lui îl boicotaseră.

Așa cum prietenia lor a trecut prin aceste încercări, Țiriac și Năstase au reușit, totuși, să-și reconstruiască relația de amiciție, dar amintirile conflictului din anii ‘70 par să nu se fi estompat nici azi.

„Nu am vorbit un an de zile cu el pentru că nu a fost grevist cu mine în 1973. Nikola Pilic, un jucător bun de tenis, iugoslav pe vremea aia, nu a avut dreptul să joace la Wimbledon, pentru că nu a jucat în Cupa Davis. Noi, cei din ATP, am hotărât că nu jucăm la Wimbledon, din solidaritate pentru el.

Am făcut grevă. Din greva asta au fost 3 trădători sau 4, unul fiind Năstase. Năstase zice că avea ordin, nu e adevărat, că eu n-aveam ordin. (n.r: Năstase de unde ar fi avut ordin?). De la tovarăşul Ceauşescu, nu cred că e adevărat. Laver, Emerson, italienii, francezii, spaniolii n-au jucat niciunii.

Din 128 n-am jucat 123.(n.r: Şi atunci v-aţi supărat pe Năstase un an de zile) Nici n-a câştigat, cu toate că era numărul 1 în lume. A pierdut în sferturile de finală”, a dezvăluit omul de afaceri în cadrul unui interviu acordat pentru „Gazeta Sporturilor”.