Inițiativa lui Ion Țiriac vine într-un context în care sectorul privat a rămas principala sursă de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii sportive, în lipsa unei implicări consistente din partea autorităților locale.

Potrivit directorului turneului ATP din România, Cosmin Hodor, proiectul reprezintă o oportunitate istorică pentru tenisul românesc, mai ales în contextul în care în trecut nu s-au făcut investiții semnificative, chiar și în perioada de vârf a unor sportivi precum Simona Halep sau Horia Tecău. Odată cu finalizarea complexului sportiv de la Otopeni, organizatorii își propun să ofere facilități moderne și condiții de nivel internațional, esențiale pentru atragerea unor nume importante din circuitul ATP.

În paralel cu planurile ambițioase de viitor, ediția din acest an a turneului, desfășurată la Centrul Național de Tenis de lângă Arena Națională, s-a încheiat cu succes, în ciuda numeroaselor provocări. Vedete precum Stanislas Wawrinka și Richard Gasquet au fost în prim-planul competiției, iar organizatorii speră ca, în anii următori, să atragă jucători și mai valoroși, odată cu creșterea calității infrastructurii.

„Ne așteptăm să fie terminat în proporție de 70% acel complex. Vom improviza și acolo pentru primul an, dar deja având o capacitate mai mare, alte facilități pentru jucători, cu siguranță pot să aduc jucători mai buni, nume mai bune”, a mai spus Hodor.

Cosmin Hodor estimează că, până anul viitor, complexul din Otopeni va fi finalizat în proporție de 70%. În ciuda unor eventuale improvizații necesare pentru prima ediție găzduită acolo, capacitatea mai mare și condițiile superioare pentru sportivi ar putea schimba total dinamica turneului și nivelul jucătorilor participanți.

„Am intrat cu o întârziere de zece zile din cauza vremii. Am venit aici pe 2 martie și pe 24 martie a fost gata totul, atunci când au venit cei de la ATP. Prima zi liberă au avut-o după trei săptămâni. Am răcit cu toții și am luat antibiotice de câte două-trei ori în cele trei săptămâni”, a relatat directorul turneulu.