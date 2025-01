Ion Țiriac, cunoscut ca unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istoria României, a oferit recent o privire asupra performanței sale din cariera sportivă, în special despre anul 1968, considerat de el cel mai bun din cariera sa de tenismen. Acesta a ajuns în sferturile turneului Roland Garros din acel an, o realizare impresionantă, dar care, în acea perioadă, nu aducea sumele fabuloase de astăzi.

În ciuda succesului său pe terenul de tenis, banii câștigați din competițiile internaționale erau mult mai mici decât astăzi. Ion Țiriac a câștigat în 1968 doar 5.000 de dolari, o sumă considerabilă pentru acea vreme, dar departe de veniturile pe care le obțin jucătorii din tenis în prezent.

Cu acești bani, însă, Țiriac și-a împlinit un vis: a reușit să-și cumpere primul Mercedes, un 280 S, un model apreciat pentru fiabilitatea și simplitatea tehnică.

În ciuda acestei realizări, Țiriac subliniază faptul că în 1970 au început să se câștige mai mulți bani din tenis, dar 1968 a fost un an remarcabil, cu 17 turnee câștigate. De asemenea, în acel an, el s-a clasat pe locul 19 în lume, cea mai bună poziție din cariera sa.

„În 1970 au început să se facă bani în sport. În 1968, de exemplu, am avut cel mai bun an al meu, am câștigat 17 turnee. Cel mai rău m-am clasat la Roland Garros, unde am fost printre primii 8. Eu eram singurul amator dintre cei 8, ceilalți fiind profesioniști. Am pierdut cu Laver.

În anul acela am făcut 5.000 de dolari și mi-am cumpărat primul Mercedes. Un 280 S. L-am luat S pentru că avea carburatoare și putea românul să umble cu șurubelnița la ele, nu cu pompă de injecție, pe care nu aveau cum să o repare”, a spus Ion Țiriac, pentru tiriaccollection.ro, vorbind despre colecția sa personală de mașini.