Ion Țiriac, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri și colecționari de automobile din lume, a fost protagonistul unei întâmplări spectaculoase în urmă cu aproape 50 de ani. O simplă tranzacție pentru achiziția unui Volkswagen Beetle a devenit un episod memorabil, după ce acesta a prezentat o bancnotă rară de 1.000 de dolari, scoasă din circulație încă din 1969.

Ion Țiriac, recunoscut pentru cariera sa în tenis și pasiunea pentru automobile, a fost protagonistul unei povești uimitoare.

În urmă cu aproape 50 de ani, afaceristul a lăsat fără cuvinte angajații unei bănci din România. Motivul? O bancnotă rară de 1.000 de dolari, scoasă din circulație încă din anul 1969.

Incidentul a avut loc după ce Țiriac a participat la un turneu de tenis în Iran, unde a câștigat o sumă importantă de bani. Cu acești bani, el a decis să achiziționeze un Volkswagen Beetle, o mașină populară la acea vreme. Însă, modalitatea de plată a fost cea care i-a impresionat pe angajații băncii.

Revenit în România, Țiriac s-a prezentat la o bancă pentru a finaliza achiziția automobilului. La ghișeu, angajații au fost surprinși să vadă o bancnotă de 1.000 de dolari, despre care mulți nici măcar nu știau că există.

Aceasta fusese scoasă din circulație cu aproape un deceniu înainte, iar raritatea sa a ridicat numeroase întrebări.

„Îmi amintesc că am cumpărat un Volkswagen Beetle în București. Și la vremea aceea, m-am dus la o bancă și am plătit cu dolari: o bancnotă de 1.000 de dolari și 1.002 bancnote de un dolar, pentru că mașina era 2.002 dolari. Îmi aduc aminte că am stat 3 zile pentru că nu le venea să creadă că există bancnotă de 1.000 de dolari. «Wow, ce bancnotă», au zis ei. Au mers la Banca Națională a României pentru verificări”, a povestit Ion Țiriac.