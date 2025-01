Ion Țiriac, cunoscut miliardar și pasionat de vânătoare, este un adevărat colecționar de automobile de lux, despre care spune că reprezintă o „boală cronică”.

Într-un interviu recent, Ion Țiriac a mărturisit că mașinile de lux sunt pentru el o pasiune de o viață, care depășește limitele unui simplu hobby. Drept urmare, el subliniază că, după artă, investiția în mașini de colecție poate fi extrem de profitabilă pe termen lung.

Printre poveștile sale cele mai interesante se numără experiența cu două Ferrari F40, un model legendar produs într-o serie limitată de doar 1311 exemplare între 1987 și 1992.

Ion Țiriac a deținut două dintre aceste mașini, dar le-a vândut într-o perioadă în care nu le putea valorifica, lăsându-le uitate prin Germania timp de zece ani.

Deși a vândut ambele Ferrari F40 la prețul unuia singur, regretul nu a întârziat să apară, deoarece astăzi un astfel de exemplar valorează peste un milion de euro.

Țiriac a comentat cu umor această întâmplare, spunând că se întreabă, privind în oglindă, cât de „prost” poate să fi fost în acea perioadă.

Pasiunea pentru mașinile de lux a evoluat de-a lungul decadelor, iar Ion Țiriac nu ascunde că de multe ori nu poate rezista tentației de a cumpăra mașini rare, chiar dacă uneori ajunge la licitații de prestigiu. Chiar și copiii săi se întreabă dacă nu ar trebui să-l trimită la un doctor pentru a verifica dacă este „normal la cap”, având în vedere comportamentul său de colecționar.

„Am fost un mare pasionat al lui Ferrari. Mereu am luat, am luat, am luat, le-am ținut pe unde nu am știut de ele. Vă spun o poveste complet ridicolă, dacă puteți să o credeți. Când a ieșit Ferrari F40, mi-au alocat unul. E serie limitată. Companie deșteaptă, serie limitată peste serie limitată.

Am mai cumpărat imediat la suprapreț încă unul. Problema a fost că nu am avut timp de ele, le-am lăsat pe undeva prin Germania 10 ani. Le-am vândut apoi pe ambele cu prețul unuia. Și acum mă uit și îmi dau palme. Mă uit în oglindă și mă întreb cât de prost pot să fiu, pentru că un F40 se vinde acum cu 1 milion și ceva de euro.

Asta este treaba. E o boală cronică, nu e numai o pasiune. Nu mă mai duc la licitații, deși câteodată nu pot să mă abțin. Am fost în Anglia și am cumpărat 4 bucăți. Copiii cred că mă vor trimite la un doctor să vadă dacă sunt normal la cap”, a declarat Ion Țiriac.