Modificările urmăresc atât creșterea sprijinului acordat familiilor, cât și implementarea unor măsuri menite să combată sărăcia în rândul copiilor, însă vor introduce și limitări pentru beneficiarii din afara țării.

Un element central al reformei este legarea automată a cuantumului Kindergeld de nivelul deducerii fiscale pentru copii. Astfel, ori de câte ori această deducere fiscală va fi majorată, alocația va crește automat. Măsura urmărește să reducă diferențele dintre familiile cu venituri mari, care beneficiază mai mult de deducerile fiscale, și cele cu venituri reduse, care depind în principal de Kindergeld.

În prezent, alocația pentru copii este de 255 de euro pe lună pentru fiecare copil. O creștere la 259 de euro a fost deja aprobată pentru anul 2025, iar din 2026 valoarea va fi ajustată automat în funcție de modificările fiscale.

Reforma aduce și o schimbare semnificativă în procesul de acordare a beneficiului: plata Kindergeld va deveni automată imediat după nașterea copilului, fără a mai fi nevoie ca părinții să depună o cerere. Implementarea acestui sistem va fi posibilă prin crearea unei platforme centralizate pentru servicii sociale, menită să elimine formularele pe hârtie și deplasările la ghișee.

Sprijinul pentru copiii din familii cu venituri reduse va fi extins prin majorarea „pachetului educațional și de participare” de la 15 la 20 de euro pe lună. În plus, autoritățile germane analizează introducerea unui „card pentru copii”, care ar putea oferi reduceri pentru diverse bunuri și servicii din viața de zi cu zi.

Autoritățile iau în considerare limitarea Kindergeld pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei, cum este cazul multor copii ai românilor care muncesc acolo. Suma ar urma să fie ajustată în funcție de costul vieții din țara de reședință a copilului, scrie ziarulromanesc.de.

Deși acordul de coaliție nu menționează explicit această măsură, el conține prevederi referitoare la reducerea stimulentelor pentru imigrația în sistemele de asistență socială și prevenirea abuzurilor din partea persoanelor care locuiesc în străinătate.

În acest scop, autoritățile intenționează să dezvolte un schimb de date între instituțiile sociale, financiare și de securitate, pentru a putea verifica mai eficient situațiile care implică beneficiari din afara Germaniei.