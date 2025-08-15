De la începutul săptămânii viitoare, se instalează o răcire semnificativă a vremii, cu scăderi de temperatură care pot ajunge la aproximativ 9°C. Intervalul va fi însoțit de ploi și manifestări de instabilitate atmosferică, pe un scenariu care se declanșează duminică după-amiaza în vest, se extinde spre nord și aduce luni după-amiaza precipitații și în sud, episodul urmând să se stingă luni seara în această zonă.

Pentru ziua de marți, maximele nu vor mai depăși, în general, 30–31°C, iar regimul termic coboară într-o plajă de aproximativ 22–31°C.

Răcirea va fi resimțită cel mai mult în următoarele zone:

Vestul țării (Banat, Crișana);

Sâmbătă persistă canicula, cu cod portocaliu și 38°C în Arad, Bihor și Timiș. Duminică, în aceste județe, valorile scad deja spre 29–30°C, marcând începutul răcirii.

Transilvania;

Duminică se anunță 33–34°C, însă luni maximele coboară la 23–24°C, ceea ce înseamnă o scădere abruptă.

Moldova;

Răcirea este comparabilă cu cea din vest și Transilvania, media scăderilor fiind de 8–9°C.

Sudul țării;

Temperatura scade mai lent: de la 35°C, luni se ajunge la 33°C, iar marți la 30°C. Diferența termică este perceptibilă, dar mai moderată decât în restul regiunilor.

„Vremea se răcește începând cu ziua de luni, mai degrabă marți. Nu mai avem 35 de grade sau 38 de grade, cât vor fi în aceste zile pe partea de vest a țării, ci un regim termic acceptabil. Vor fi temperaturi în general între 22 și 31 de grade, cel mult, pentru ziua de marți și așteptăm și un episod cu instabilitate care începe duminică după-amiază și se încheie undeva luni seara pe partea din sud. Începe din vest, apoi spre nord, iar luni după-amiază așteptăm și ploi pe partea de sud”, a declarat Mihai Huștiu, meteorolog ANM, pentru HotNews.

În Capitală, maximele rămân ridicate în weekend, la 34°C sâmbătă și duminică. Luni se coboară la 32–33°C, iar marți la 29–30°C. În noaptea de luni spre marți sunt posibile ploi, odată cu trecerea frontului de instabilitate.

„Este o schimbare a vremii care înseamnă și sosirea ploilor și a temperaturilor de la 38 de grade la cel mult 30 de grade estimate pentru ziua de marți”, a mai spus meteorologul.

Climatologul ANM Roxana Bojariu subliniază că avem de-a face cu furtuni care urmează unor valuri de căldură foarte intense și de durată mare.

„Avem de-a face cu furtuni care urmează unor valuri de căldură foarte intense și de durată mare. În aceste condiții avem un strat de aer foarte încălzit la suprafață și, deși avem nori formați, care pot să aibă inclusiv descărcări electrice, fulgere, tunete și, evident, au condiții de ploaie”, a explicat specialista la România TV.

Potrivit explicațiilor oferite de aceasta, picăturile de apă care se formează din condensarea vaporilor „nu ajung la suprafață tocmai pentru că este stratul ăsta foarte cald și se evaporă înainte să ajungă la suprafață”,