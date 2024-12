Taxa auto care se va aplica din aprilie 2025 pentru aceste mașini

Taxa auto care se va aplica din aprilie 2025 pentru aceste mașini. Un număr de cincizeci și nouă de mașini de la 24 de mărci se vor confrunta cu o creștere a taxelor auto de 2.745 de lire sterline (aproximativ 16.400 de lei) din aprilie 2025. Producători populari precum Ford, BMW și Mercedes vor fi afectați de taxe mai mari din cauza modificărilor semnificative ale ratelor accizelor pentru vehicule (VED).

Guvernul de la Londra a decis să majoreze în mod semnificativ taxele VED pentru primul an pentru modelele pe benzină și diesel începând cu aprilie 2025. Acestea sunt taxe substanțiale plătite de proprietarii de vehicule noi, înainte de a trece la tariful standard.

Mărci precum Ford, Toyota, BMW și Mercedes vor fi lovite de noile taxe

Taxele vor crește pe o scară progresivă, majoritatea dublându-se față de ratele actuale din 2024. Modelele care produc peste 255 g/km de CO2 vor avea cea mai mare creștere, de 2.745 de lire sterline, afectând unele dintre cele mai populare vehicule de pe șosea.

Asta înseamnă că mărci precum Ford și Toyota vor fi lovite de aceste taxe, la fel și unele mașini ale nemților de la BMW, Mercedes și Audi. În plus, vehiculele scumpe se vor confrunta cu o schimbare. Aici intră Porsche, Lotus, Lamborghini și McLaren.

De ce cresc tarifele VED pentru primul an

La sfârșitul lunii octombrie, cancelarul Rachel Reeves a anunțat că șoferii vehiculelor noi pe benzină, diesel și hibride se vor confrunta cu cote de impozitare mai mari în primul an. Mișcarea este menită să încurajeze consumatorii să cumpere vehicule electrice și să extindă decalajul dintre vehiculele „mai poluante” și vehiculele electrice. Cifra de impozitare pentru primul an se calculează luând în considerare cantitatea de dioxid de carbon pe care o produce.

În prezent, vehiculele electrice nu au taxe VED. Mașinile care emit între 111 g și 150 g/km plătesc 220 de lire sterline. Cei care emit mai mult de 255 g/km plătesc 2.745 de lire sterline pentru primul an. Cu toate acestea, cumpărătorii VE vor plăti 10 lire sterline pentru VED din aprilie.

Așadar, taxele pentru vehiculele pe benzină, diesel și hibride cresc – majoritatea urmând să se dubleze. Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat că, din aprilie 2025, un șofer care a are o mașină nouă Ford Puma se va confrunta cu o creștere a taxei VED în primul an, de la 220 de lire sterline, la 440 de lire sterline. Un cumpărător al unui Range Rover ar putea fi taxat până la 5.490 de lire sterline (față de 2.745 de lire sterline) în primul an.

Guvernul speră că așa se vor cumpăra mai multe mașini electrice

Cancelarul Rachel Reeves a declarat: „Pentru a ajuta la promovarea tranziției către vehiculele electrice, guvernul consolidează stimulentele pentru achiziționarea VE prin extinderea diferențelor în taxarea accizelor pentru primul an între vehiculele electrice și hibride sau mașinile cu motor cu combustie internă. Accizele pentru mașini pentru primul an sunt plătite pentru primul an al ciclului de viață al unei mașini, la momentul înmatriculării, și variază în funcție de emisii”, informează Lancs.live.

Iată cele 52 de mașini pentru care, de anul viitor, taxa se va dubla

Audi RS6 4.0 TFSI V8

Audi S8 4.0 TFSI V8

McLaren GT 4.0T V8

Audi R8 5.2 FSI V10

Lamborghini Huracan 5.2 V10

Chevrolet Corvette Stingray 6.2 V8

Volkswagen Amarok 3.0 TDI

Aston Martin DBX 4.0 V8

Ferrari Roma 3.8T V8

Audi SQ7 4.0 TFSI V8

Range Rover Sport 4.4P V8

Jaguar F-Pace 5.0 P575 V8

Aston Martin DB12 4.0 V8

Porsche 911 3.7T 992 Turbo

Jeep Wrangler 2.0 GME

Ford Ranger 2.0 TD EcoBlue

Audi RSQ8 4.0 TFSI V8

Lotus Emira 3.5 V6

Bentley Continental 4.0 V8

Audi SQ8 4.0 TFSI V8

Aston Martin Vantage 4.0 V8

Toyota Hilux 2.8D

Porsche Macan 2.9T V6

Mercedes-Benz SL55

Range Rover 4.4 P530 V8

Mercedes-Benz AMG GT 4.0 V8

Porsche 718 Cayman 4.0 GT4

Lamborghini Urus 4.0 V8 BiTurbo

Audi RS7 4.0 TFSI V8

Ford Mustang 5.0 V8

Toyota Land Cruiser 2.8D

Bentley Continental 6.0 W12

Mercedes-Benz GLC63

Ford Ranger 3.0 V6

INEOS Grenadier 3.0P

Range Rover 4.4 P615 V8

Land Rover Defender 90 5.0 P425 V8

Rolls-Royce Ghost 6.75 V12

Ford Ranger 3.0 EcoBlue

Mercedes-Benz G63

Ferrari Purosangue 6.5 V12

Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12

Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Bi-Turbo

Mercedes-Benz GLE63

Maserati Levante 3.0 V6

Porsche Cayenne 4.0T V8

BMW M8 4.4 V8

Maserati MC20 3.0 V6

Land Rover Defender 110 5.0 P425 V8

Mercedes-Benz G400D

Lamborghini Revuelto 6.5 V12

Bentley Bentayga 4.0 V8

BMW X7 M 4.4 V8

BMW X6 M 4.4 V8

BMW Alpina XB7 4.4 V8

BMW Alpina XB7 4.4 V8

Bentley Flying Spur 4.0 V8

Maserati Levante 3.8 V8

BMW X5 M 4.4 V8

Mercedes-Benz GLS63h