Șoferii au fost avertizați că au la dispoziție mai puțin de o lună până la intrarea în vigoare a modificărilor aduse taxele auto din Regatul Unit. Unii șoferi vor fi nevoiți să plătească taxe cu 100% mai mari.

Modificări ale accizei la vehicule vor fi introduse de la 1 aprilie, afectând proprietarii de mașini pe benzină, diesel și de vehicule electrice pentru prima dată.

Șoferii vor plăti taxe și cu 100% mai mari

Înainte de intrarea în vigoare a noilor taxe, șoferii au fost avertizați să se aștepte la creșteri considerabile ale tarifelor, șoferii urmând să plătească, în medie, cu 100% mai mult, potrivit GBNews.

Mașinile electrice vor fi afectate în mod deosebit, șoferii urmând să plătească tarifele VED pentru prima dată la vehiculele înmatriculate după 1 aprilie. Plățile vor crește la 10 lire sterline pentru intervalele din primul an și vor ajunge la 195 lire sterline pentru al doilea an.

Cu toate acestea, vehiculele înmatriculate între 1 aprilie 2017 și 31 martie 2025 vor plăti aceeași sumă ca și mașinile pe benzină și diesel – 195 de lire sterline, marcând o creștere de 100% a plăților taxelor auto.

Experții de la Dick Lovett au explicat:

„Dacă ați cumpărat o mașină nouă în ultimii câțiva ani, e bine să vă familiarizați cu rata mai mare a taxei rutiere pe care șoferii trebuie să o plătească în primul an (aceasta este inclusă în prețul de achiziție al vehiculului).”

Taxa depinde de emisiile de CO2 ale mașinii și crește periodic

Tariful plătit de șoferi pentru acest prim an depinde de emisiile de CO2 ale mașinii și vor crește periodic odată cu inflația. Modificările taxelor auto au fost anunțate în bugetul anului trecut.

Guvernul clasifică în prezent vehiculele cu emisii ultra scăzute (ULEV) ca fiind orice mașină care emite mai puțin de 75 g/km, dar în cadrul reclasificării, ULEV cu 51-75 g/km vor crește și cu 333% suma pe care o plătesc pentru impozitul pe primul an.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat că, din aprilie 2025, un șofer care a are o mașină nouă Ford Puma se va confrunta cu o creștere a taxei VED în primul an, de la 220 de lire sterline, la 440 de lire sterline. Un cumpărător al unui Range Rover ar putea fi taxat până la 5.490 de lire sterline (față de 2.745 de lire sterline) în primul an.

Se introduc taxe și pentru mașinile electrice

Între timp, pentru mașinile care emit mai mult de 255 g/km CO2, taxa medie rutieră crește cu 100%, de la 2.745 lire sterline în 2024/25 la 5.490 lire sterline în 2025/26. Această majorare a taxelor pentru mașinile de lux va crește suma de la 410 GBP (lire sterline) la 425 GBP pe an.

Aici intră și vehiculele electrice cu prețuri de peste 40.000 GBP, care anterior erau scutite de taxă.